Margherita delle stelle, Capotondi: “Hack scontò l’ostilità del mondo maschile”

Cristiana Capotondi è Margherita Hack su Rai1

Tutto è pronto per il film Margherita delle stelle in onda stasera su Rai1 dalle 21:30 circa. L’attrice che presta il volto alla protagonista si è raccontata in una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui parlando dell’astrofisica ha detto che ha avuto due genitori (nel film il padre è interpretato da Cesare Bocci mentre la madre da Sandra Ceccarelli) che per qui tempi la lasciarono insolitamente libera. Erano teosofi e l’hanno educata alla libertà. Nella formazione della giovane hanno avuto un ruolo fondamentale. Poi su Margherita, che è stata un’anticipatrice anche nell’emancipazione femminile, l’attrice dice:

“Prima di essere nominata direttrice dell’Osservatorio di Trieste scontò l’ostilità del mondo maschile. Nonostante fosse professoressa, ad esempio, lei continuava a essere chiamata dottoressa”.

La protagonista di Margherita delle stelle e la somiglianza con il suo personaggio

Nel corso dell’intervista al settimanale in questione Cristiana Capotondi ammette di essersi trovata bene nei panni di Margherita Hack e che è una donna che ha sempre stimato. La definisce una figura positiva e anticipatrice dei tempi. In particolare spiega che a piacerle è sempre stata la capacità di linguaggio che le permetteva di avvicinare i ragazzi ad una materia complessa come l’astrofisica. L’attrice prosegue raccontando di aver seguito l’astrofisica prima della sua morte e che dunque la conosceva già prima di indossarne i panni per questo film-tv di Rai1. Cristiana aveva letto alcuni libri di Margherita e poi aveva anche seguito alcune delle sue partecipazioni nelle trasmissione televisive. Poi conclude:

“Mi piacevano gli interventi appassionati sull’astrofisica e la forza divulgativa. La sua personalità coinvolgente permetteva a chiunque di appassionarsi a concetti ostici come quelli della sua materia. Ed era anche una toscana davvero molto simpatica”.

L’attrice che interpreta Margherita Hack dà alcune anticipazioni sul film di Rai1

Spazio poi durante l’intervista alla spiegazione dell’attrice protagonista del film Margherita delle stelle e su quali parti della vita dell’astrofisica si concentrerà. Cristiana dice dunque che sarà una sorta di racconto di formazione. Si parte dall’infanzia per poi proseguire con l’attività sportiva da adolescente e alla conquista del suo primo dottorato. E ancora, i suoi interventi come astrofisica in Italia e all’estero e la sua nomina alla guida dell’Osservatorio di Trieste. Si andrà però anche oltre, ad esempio raccontando l’amore per l’amato marito di Margherita Hack e il loro legame così speciale e forte tanto da durare in maniera felice per tutta la vita.