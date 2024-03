Palinsesti Rai estate 2024: Nunzia De Girolamo confermata al pomeriggio

Nunzia De Girolamo confermata alla guida di Estate in diretta

Non è ancora neanche iniziata la primavera che già si parla dei palinsesti estivi perché si sa che la televisione non dorme mai. Grazie al portale TvBlog ora il pubblico più appassionato può tirare un sospiro di sollievo nell’apprendere che anche quest’estate si potrà godere della presenza di Nunzia De Girolamo alla guida di Estate in diretta, il contenitore pomeridiano Rai che vuole essere una sorta di La vita in diretta così che gli spettatori non si sentano soli e vengano traghettati serenamente a settembre con il ripartire del solito tran-tran quotidiano.

Al fianco di Nunzia De Girolamo dovrebbe esserci Gianluca Semprini

Stando all’anteprima di TvBlog nei palinsesti Rai estate 2024 figurerà nuovamente Nunzia De Girolamo ala guida di Estate in diretta dopo averlo fatto Los scorso anno con risultati più che soddisfacenti per l’azienda, anche se una parte di pubblico sognava di rivedere in onda la brava Roberta Capua. Comunque sia il timone della trasmissione estiva di Rai1 Nunzia De Girolamo non sarà sola perché a quanto pare potrebbe esserci anche la riconferma di Gianluca Semprini, che è ormai un veterano della trasmissione. Il programma si prefiggerà l’obiettivo di raccontare l’Italia nei suoi usi e costumi, con un attenzione al gossip, ma soprattutto agli ultimi fatti di cronaca nera.

Ciao Maschio torna il 13 aprile con Nunzia De Girolamo e le Karma B

Prima dell’impegno estivo con la conduzione di Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini, però, Nunzia De Girolamo dopo il flop di avanti Popolo tornerà alla guida di un programma che è cresciuta puntata dopo puntata ovvero Ciao Maschio, che torna sabato 13 aprile con un nuovo ciclo di serate che andranno a indagare l’universo maschile. Confermate nel cast le Karma B ovvero il duo di drag queen gemelle. Format che vince non si cambia quindi non ci saranno grandi novità nel meccanismo di una trasmissione che ha saputo ritagliarsi la sua fetta di pubblico fedele. Per quanto riguarda i palinsesti Rai estate 2024 oltre a Estate in diretta ci sarà una nuova edizione di Camper con un’altra conduttrice (Roberta Morise è stata sostituita perché a maggio diventerà mamma per la prima volta) e un nuovo format di intrattenimento dal titolo Un’estate da (a)mare per lo slot delle ore 14.