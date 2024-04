Affari Tuoi, incredibile: Francesco e Don Raffaele trionfano all’ultimo respiro!

Affari Tuoi, giocano i gemelli della Sicilia: trionfo in lacrime alla Regione Fortunata!

Questa sera venerdì 5 aprile a giocare ad Affari Tuoi è toccato ai due simpatici gemelli Francesco e Don Raffaele della Sicilia. Una gara sfortunata per i due concorrenti di serata, che dopo oltre 30 puntate di Affari Tuoi si sono ritrovati a navigare ancora tra i pacchi blu, che non hanno mai abbandonato in questo mese. Approdati alla Regione Fortunata, i due gemelli hanno vinto 50mila euro puntando sulla Lombardia, spiazzando lo stesso Amadeus!

Affari Tuoi, Federica e Luca perdono alla Regione Fortunata: finale amaro nella puntata di ieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, che ha visto protagonista Federica del Lazio insieme al marito Luca. Una partita che si è però rivelata sfortunata per la coppia, visto che i due, tiro dopo tiro, si sono ritrovati in mano con un pugno di mosche. Ultimo disperato tentativo della coppia compiuto alla regione fortunata, ma anche l’ultima tappa si è rivelata sfortunata per i due protagonisti di giovedì 4 aprile, tornati a casa senza niente. E per la seconda sera di fila Affari Tuoi si è rivelato doloroso per i concorrenti.

Affari Tuoi macina ascolti e Amadeus prepara il ritorno a settembre

Anche ieri sera il game show condotto da Amadeus su Rai1 si è rivelato fortunato. La Rai si è sfregata le mani questa mattina, quando spulciando gli ascolti di ieri è spuntato un ennesimo successo per il mitico gioco dei pacchi. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha conquistato 5.580.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece raccolto 3.503.000 spettatori pari al 16.5%, facendo segnare numeri inferiori rispetto al dirimpettaio della tv di stato. Un successo difficilmente pronosticatile in Rai, che sicuramente avrà un seguito anche nella prossima stagione televisiva. Il gioco dei pacchi, riproposto con una formula più moderna e accattivante ha fatto segnare grandi numeri alla Rai, pronta a confermare il game show anche il prossimo settembre. Insomma, difficilmente rivedremo Soliti Ignoti, altro cavallo di battaglia di Amadeus negli ultimi anni.