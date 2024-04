Bella Ma’ in prima serata: annunciati tutti gli ospiti di Pierluigi Diaco

Bella Ma’ approda in prima serata con la conduzione di Pierluigi Diaco

Nessuno ci avrebbe scommesso, ma alla fine Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha convinto gli spettatori e infatti lo share si è alzato fino ad arrivare ad avere una media che ha reso felici i vertici che infatti lo hanno voluto premiare con una prima serata su Rai2 il 30 maggio. Come anticipa il portale TvBlog sarà una sorta di viaggio nei ricordi che darà fondo all’oro delle Teche Rai tanto amate da Pierluigi Diaco (e non solo) e ovviamente ci saranno tantissimi ospiti a far compagnia a un pubblico che non vede l’ora di godersi questa puntata speciale in prima serata.

Ospiti di Bella Ma’ su Rai2 il 30 maggio: ci sono anche Simona Ventura e Paola Perego

Ma chi saranno gli ospiti di Bella Ma’ in prima serata? Secondo le anticipazioni di TvBlog il conduttore ha invitato due pezzi da novanta come Simona Ventura e Paola Perego che continuano a condurre nel weekend Citofonare Rai2 con grande successo, anche se la prima è da qualche settimana che si è ritrovata con una paralisi facciale (non solo lei, dato che è stato colpito dallo stesso problema anche uno degli chef fissi di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno). Oltre a loro due, però, ci saranno anche Giancarlo Magalli e Alessandro Greco, e ancora Tiberio Timperi e Memo Remigi. Personalità del mondo dello spettacolo che hanno avuto modo di essere ospiti di Bella Ma’ nel corso della stagione.

Pierluigi Diaco ricorderà i grandi della televisione italiana: da Raffaella Carrà a Fabrizio Frizzi

Tantissimi gli ospiti di Pierluigi Diaco a Bella Ma’ in prima serata il30 maggio: Michele Mirabella, Adriana Volpe, Antonella Elia, Jocelyn, Manuela Villa, Ria Forte (che tiene una rubrica sulla musica nella versione pomeridiana del programma), Justine Mattera, Marino Bartoletti, Roberta Capua ed Enzo Paolo Turchi. Ma quali personalità del mondo dello spettacolo e della televisione si andrà a celebrare su Rai2 il 30 maggio sempre sul solco dei 70 anni della Tv? Da Raffaella Carrà a Sandra Milo passando per Fabrizio Frizzi, Renzo Arbore, Gianfranco Funari, Gianni Minà, Luciano Rispoli, Enzo Tortora e Gigi Sabani. Infine si ricorda al pubblico di Bella Ma’ che l’attuale edizione si concluderà venerdì 3 maggio e che il 27-28-29 si terranno i provini per partecipare alla prossima stagione in partenza a settembre.