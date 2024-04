Claudio Gioè: dopo Makari sarà il protagonista della fiction su Mike Bongiorno

La fiction su Mike Bongiorno arriva su Rai1

Si è da poco conclusa la terza stagione di Makari, fortunata come le precedenti in termini di ascolti, e adesso c’è grande attesa per l’inizio delle riprese della quarta stagione. Intanto Claudio Gioè, stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sarà il protagonista di una nuova fiction in onda prossimamente su Rai1. Ma non si tratta di una storia qualunque quanto di quella che racconterà la vita del grande conduttore, amatissimo dai telespettatori, che ha fatto la storia della televisione italiana. Già nel corso di alcune interviste rilasciate in occasione della promozione delle nuove puntate di Makari 3 l’attore in merito ai suoi prossimi progetti aveva detto che uno in trattiva sarebbe stato decisamente bello. Tuttavia non aveva ancora potuto svelare di più mentre adesso la notizia è diventata ufficiale. Di seguito vediamo tutti i dettagli.

Claudio Gioè non sarà il solo, chi c’è nel cast della nuova fiction

Sempre stando a quanto riporta il sempre informato Davide Maggio l’attore non sarà l’unico protagonista della nuova fiction di Rai1 su Mike Bongiorno poiché nel cast c’è anche Elia Nuzzolo che interpreterà il conduttore da giovane. Elia, nato a Prato il 4 luglio del 2000, è un giovane attore che si sta confrontando con le prime esperienze da protagonista nella serialità italiana. Nei prossimi mesi, oltre alla fiction già citata, sarà anche Max Pezzali da giovane nella serie Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883 in onda su Sky. Per quanto riguarda invece la nuova fiction di Rai1 il suo titolo sarà Mike. Il progetto era già stato annunciato dal figlio del conduttore Nicolò diverso tempo fa ma senza i dettagli sul cast.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Mike di Rai1

Fresco dunque del successo di Makari 3 Claudio Gioè è pronto a misurarsi con un altro ambizioso progetto da protagonista. Le riprese inizieranno il 18 aprile e avverranno, in parte, a Torino. Si tratta della città in cui Bongiorno si era trasferito insieme ai genitori a cinque anni. La fiction è diretta da Giuseppe Bonito e sarà composta da quattro puntate da cinquanta minuti ciascuna. Si partirà dall’infanzia del conduttore per poi raccontare le fasi più importanti della sua vita fino al grande successo come conduttore. Gli studi televisivi milanesi in cui il conduttore iniziò a lavorare in tv verranno ricostruiti tra l’Auditorium di via Rossini, gli studi di via Verdi e Lumiq di corso Lombardia.