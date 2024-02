Makari 3, la rivelazione di Claudio Gioè: “Forti tentazioni per Saverio”

Claudio Gioè lancia uno spoiler su Makari 3: “Forti tentazioni per Saverio Lamanna”

Stasera andrà in onda la seconda puntata di Makari 3. La fiction in cui Claudio Gioè interpreta lo “sbirro di penna” Saverio Lamanna è partita bene. La prima puntata è stata seguita da quasi 4 milioni di telespettatori. In attesa di scoprire cosa succederà nella seconda ecco cosa ha dichiarato il protagonista in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Saranno quattro puntate molto più movimentate. Quattro nuovi casi su cui i protagonisti sono chiamati a indagare. Senza parlare degli sconvolgimenti sentimentali che animeranno le storie personali di Lamanna. Lui e Suleima, che vivono sereni, dopo tanti passaggi sentimentali turbolenti, si trovano entrambi alle prese con due poli attrattivi. Parliamo di forti tentazioni”.

I due “poli attrattivi” di cui parla Gioè sono Michela Pacino, una professoressa accanita lettrice dei gialli di Saverio, e Giulio Battistini, ex fidanzato di Suleima. Nella prima puntata si è subito creato un bel feeling tra Saverio e Michela interpretata da Serena Iansiti. Giulio ha fatto finta di stare male per la fine della sua relazione con una donna ma, in realtà, le sue vere intenzioni sono altre: conquistare Suleima che considera la donna della sua vita!

Saverio e Piccionello, Gioè: “Diventiamo compari anche nei drammi amorosi”

Il primo ad accorgersi che Michela e Giulio rappresentano un pericolo per Saverio e Suleima sarà Piccionello interpretato da Domenico Centamore. Anche alla sua porta busserà l’amore in questa stagione. Dice Claudio Gioè sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

“In questa stagione Saverio e Piccionello diventano compari anche nelle rispettive vicende sentimentali. Mi correggo, nei loro drammi amorosi. Io sono palermitano e lui è originario di Scordia, nel catanese, ma parliamo la stessa lingua. Ci conosciamo da più di venti anni, dai tempi del film I cento passi”.

E uno dei segreti del successo di Makari è proprio l’accoppiata vincente Lamanna-Piccionello.

Claudio Gioè e il ritorno in Sicilia: “Lavorare qui per me è straordinario”

Esattamente come Saverio Lamanna, anche Claudio Gioè è ritornato nella sua Sicilia dopo tanti anni a Roma. Dice l’attore di Makari: “Lavorare qui per me è straordinario. Questa città mi trasmette energia creativa, mi carica e mi ha fatto ritrovare anche i veri affetti che per anni avevo un po’ trascurato per seguire la mia carriera nel teatro e nel cinema”. L’appuntamento con la seconda puntata di Makari è alle 21:30 circa su Rai1 (QUI le anticipazioni).