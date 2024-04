Daniele (tronista di Uomini e Donne): “Cresciuto in un quartiere difficile”

Daniele Paudice è cresciuto in un quartiere difficile di Napoli

Forse entro giugno Ida Platano potrebbe fare la sua scelta tra Pierpaolo e Mario. Ormai si è quasi alle battute finali anche se il rapporto con quest’ultimo è stato così burrascoso che si può dire sia iniziato di nuovo daccapo. Intanto Daniele Paudice ha da poco ricoperto il ruolo di tronista di Uomini e Donne ed è ancora nella fase iniziale di conoscenza con le sue corteggiatrici. Intanto ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv parlando della sua infanzia: “Sono cresciuto in un quartiere difficile di Napoli dove è facile prendere strade sbagliate”, ma per fortuna lui non l’ha fatto, e per inseguire i suoi sogni si è trasferito a Milano e poi a New York.

Il tronista di Uomini e Donne svela che tipo di donna sta cercando

Non si è di certo mostrato come un campione di simpatia, Daniele Paudice, tanto che alcune sue corteggiatrici glielo hanno fatto notare, salvo poi essere rimbeccate da Gianni Sperti che lo ha definito solo come una persona decisa. A ballare non riesce, infatti dopo appena due minuti deve tornare a sedersi, ma almeno in un’esterna con una sua corteggiatrice si è mostrato più umano arrivando a dire che non gli importa se una donna che sta conoscendo ha un figlio oppure no. Ma che tipo di donna vorrebbe trovare a Uomini e Donne? “Una donna semplice dal carattere forte. In questo periodo sono attratto dalle more”, ma mai dire mai, infatti dice che potrebbe sempre innamorarsi di una bionda. Intanto ha avuto uno scontro con Beatriz, che ha fatto richiamare.

Uomini e Donne, Daniele: “Non temo i cambiamenti”, quindi per amore farebbe di tutto

Certi quando si innamorano hanno comunque difficoltà a trasferirsi, a muoversi, mentre altri dopo aver gettato il cuore oltre l’ostacolo sono pronti a tutto. “Non temo i cambiamenti” ha affermato il tronista Daniele, dicendo che con il lavoro che fa (il modello) non ha problemi a spostarsi, dato che ha sempre la valigia pronta. Se dovesse innamorarsi di una ragazza che vive in Trentino allora non avrebbe problemi a lasciare di nuovo Napoli per starle accanto. Al momento non ha progetti se non quello di impegnarsi al massimo nel trovare la sua donna ideale e preferisce pensare di più all’oggi rispetto al domani. Il tronista di Uomini e Donne ha poi concluso dicendo che all’apparenza “posso apparire duro e scontroso”, ma in fondo la sua parte più dolce emerge e cerca sempre di far stare benissimo la persona che ha accanto.