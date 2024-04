Fiction Rai, dopo L’allieva arriva Costanza: nel cast Marco Rossetti di Doc

L’allieva 4 non si farà. Arriva Costanza tratta dai romanzi di Alessia Gazzola: Marco Rossetti nel cast

Una delle fiction più amate e seguite degli ultimi anni è stata sicuramente L’allieva andata in onda con tre stagioni dal 2016 al 2020 su Rai1. Protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della studentessa di medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale che interpretava il dottor Claudio Conforti. La serie era tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. La quarta stagione de L’allieva non si farà anche per la volontà dei due attori di non ripetersi ma per i fan dei libri di Alessia Gazzola c’è una bella novità: secondo il profilo Twitter di Cinguetterai nei giorni scorsi sono iniziate le riprese di Costanza. La scrittrice, finora, ha scritto tre romanzi con protagonista Costanza Macallè: Questione di Costanza, Costanza e i buoni propositi e La Costanza è un’eccezione. Costanza sarà interpretata da Miriam Dalmazio vista di recente nei panni di Nina in Studio Battaglia e, prima ancora, in quelli di Margherita in Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Nel cast di Costanza anche Marco Rossetti che, probabilmente, interpreterà Marco, il padre della figlia della protagonista. Marco Rossetti è reduce dal successo di Doc 3 in cui, ancora una volta, ha prestato il volto al dottor Damiano Cesconi.

Costanza, Miriam Dalmazio e Marco Rossetti nella nuova fiction Rai: la trama

Ma chi è Costanza Macallè, la protagonista della nuova fiction Rai interpretata da Miriam Dalmazio? Costanza è una dottoressa di 29 anni che, dopo aver vinto una borsa di studio, lascia la Sicilia per andare a vivere a Verona. Al suo fianco la figlia Flora nata dalla breve relazione con un uomo di nome Marco, conosciuto in aeroporto a Roma. Ad attendere Costanza a Verona ci sarà la sorella Antonietta. La dottoressa inizierà a lavorare nell’istituto di Paleopatologia anche se si è specializzata in Anatomia patologica. Costanza rintraccerà Marco, il padre della sua bambina, e capirà di provare ancora qualcosa per lui. Amore, mistero, commedia e una coppia di attori affascinante: ci sono tutti gli ingredienti perché Costanza possa replicare il successo de L’allieva.

Marco Rossetti atteso sul set di Un passo dal cielo 8. Sarà anche in Doc 4?

Momento d’oro per Marco Rossetti (che ha fatto una confessione inaspettata): dopo il successo ottenuto in Doc 3 nei panni di Damiano Cesconi, ha appena finito di girare la seconda stagione di Black Out-Vite sospese. A maggio è atteso sul set di Un passo dal cielo 8 in cui interpreterà di nuovo l’enigmatico Nathan. Sarà anche nella quarta stagione di Doc? Giulia è di nuovo single, Damiano potrebbe tornare alla carica! Ma prima l’affascinante attore farà sognare i telespettatori della Rai con la nuova fiction Costanza accanto a Miriam Dalmazio.