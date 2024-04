Francesca Fialdini molestata in passato: “Mi hanno messo le mani addosso”

Da noi a ruota libera, la conduttrice ha rivelato che in passato ha subìto molestie

Francesca Fialdini ogni domenica è in onda su Rai Uno con il suo programma di interviste e dal 13 aprile gli spettatori a casa possono trovarla anche in prima serata sul terzo canale Rai con Le Ragazze. Si segnala inoltre che quest’ultima ha rilasciato oggi una lunga intervista sull’ultimo numero del periodico Nuovo per parlare sia delle sue trasmissioni che della vita privata. Ad un certo punto la conduttrice ha anche colto l’occasione per svelare che purtroppo in passato ha subìto molestie al lavoro:

“In passato mi hanno messo le mani addosso: un’intimidazione che sarebbe potuta diventare altro se l’avessi favorita…”

Francesca Fialdini non è mai scesa a compromessi: la confessione

Successivamente la presentatrice di Da noi a ruota libera, sempre in questa intervista sull’ultimo numero del periodico Nuovo, ha anche rivelato di essere certa che se fosse scesa a compromessi sicuramente nel lavoro avrebbe avuto vita molto più facile:

“Se fossi scesa a compromessi, avrei avuto vita facile; ma non cedere mai mi ha resa una persona fiera…”

E infatti la conduttrice di Rai Uno, la quale non ha escluso che questa potrebbe essere pure l’ultima edizione del suo programma di interviste Da noi a ruota libera, si è detta essere assolutamente a posto con la sua coscienza: “Sono a posto con me stessa…” La giornalista le ha quindi chiesto se la libertà si paga cara. E quest’ultima ha risposto affermativamente: “A volte significa soffrire molto…Ma, lo ripeto, io sono fiera di me…”

Nuova edizione de Le Ragazze: la presentatrice parla delle novità

La giornalista di Nuovo ha poi voluto chiedere a Francesca Fialdini come mai in questa nuova edizione de Le Ragazze è stata presa la decisone di ospitare un personaggio maschile in ogni puntata. E la conduttrice della Rai ha risposto che questa scelta è stata fatta per avere una visione di insieme: “Parliamo di individui colti, attenti al mondo femminile…” La redattrice del magazine diretto da Roberto Signoretti ha poi domandato alla Fialdini quale tra le protagoniste di questa nuova edizione del programma di Rai Tre l’ha colpita maggiormente. Quest’ultima ha subito fatto il nome di una signora di 99 anni: