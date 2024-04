Michelle Hunziker rifarà Michelle Impossible? Ecco cosa non ha funzionato

Cosa non ha funzionato nella terza edizione di Michelle Impossible & Friends

La terza edizione di Michelle Impossible & Friends è andata male: se gli ascolti della prima puntata sono stati dignitosi (se non brillanti, considerando il giorno di messa in onda), la seconda e la terza hanno sancito il completo disinteresse del pubblico. Ma cosa non ha funzionato? Tutto. Un varietà bisognerebbe affidarlo a una personalità del mondo dello spettacolo in grado di fare un po’ di tutto (cantare, recitare, ballare) o comunque che abbia una particolarità degna di essere chiamata col nome di talento. Per questo Michelle Hunziker ha ricevuto diverse critiche dagli addetti ai lavori e dagli esperti di televisione, come Platinette nella sua rubrica sul settimanale DiPiù: “Non basta solo cucinare, ma cucinare bene. Bisogna che ci siano delle ottime materie prime”.

Platinette: “Show di Michelle Hunziker? Quello di Virginia Raffaele era più sorprendente”

Gli ospiti di Michelle Impossible sono stati tanti e variegati: da Andrea Bocelli passando per Claudio Amendola e Biagio Antonacci fino a Diletta Leotta, Renato Zero, Al Bano Carrisi e Gerry Scotti. Lo sforzo da parte di Mediaset c’è stato, ma non ha funzionato comunque perché gli ascolti sono stati troppo bassi per uno show di prima serata su Canale 5 con una concorrenza inesistente. Oltre agli ospiti, però, non hanno funzionano neanche i comici che hanno fatto da spalla a Michelle come Katia Follesa, Scintilla e Andrea Pucci. I critici tv hanno sottolineato come la loro comicità sembra essere rimasta indietro e non sia più in grado di guardare e prendere in giro la contemporaneità. Platinette dice bene quando scrive che lo show di Virginia Raffaele (Colpo di Luna) era “più sorprendente, spiazzante e più innovativo”.

Michelle Impossible avrà una quarta edizione? In dubbio il rinnovo

Difficilmente Michelle Impossible avrà una 4^ stagione considerando come Pier Silvio Berlusconi, stando alle ultime indiscrezioni, abbia intenzione di visionare gli ascolti di tutti i programmi di Canale 5 per capire dove fare pulizia. Il Grande Fratello, nonostante i bassi ascolti, è già stato riconfermato mentre è in dubbio il ritorno di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 (si pensa a Cesara Buonamici come sostituta). L’Isola dei Famosi partirà tra sette giorni con la conduzione di Vladimir Luxuria (e Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti) mentre La Talpa dovrebbe finalmente essere in dirittura d’arrivo nella prossima stagione televisiva. Insomma, sempre per quanto riguarda Michelle Hunziker scrive Mauro Coruzzi: “Va messa nelle condizioni di esprimersi al meglio”.