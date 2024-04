Milly Carlucci, corsa contro il tempo per L’acchiappatalenti: “Lavoro intenso”

“Stiamo lavorando intensamente”, la confessione di Milly Carlucci sul suo nuovo programma

Partirà il 10 maggio L’acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci si preannuncia ricco di sorprese e di certo non deluderà il pubblico di Rai1. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato che la macchina organizzativa dello show si è messa in moto da tempo e il lavoro che c’è dietro è enorme. Hanno cercato infatti artisti da tutto il mondo per portarli nel prime time di Rai1 e i protagonisti dello show saranno cinque: Teo Mammucari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Sabrina Salerno. La conduttrice di Rai1 ha raccontato sul programma:

“Stiamo lavorando intensamente, abbiamo ancora un po’ di giorni, ma non c’è tempo da perdere”.

Ha raccontato sui talenti che si esibiranno:

“Li abbiamo scelti noi facendo scouting tra gli artisti che ci servivano, abbiamo cercato quelli più divertenti, interessanti e insoliti”.

La conduttrice svela un retroscena su L’acchiappatalenti: “Magari alcuni artisti sono famosissimi in altri Paesi”

Milly Carlucci ha svelato sui protagonisti dello show del venerdì sera di Rai1:

“Magari sono famosissimi in altri Paesi e, se i nostri acchiappatalenti li riconoscono, tanto meglio!”.

Sul meccanismo del gioco ha raccontato che i cinque acchiappatalenti vedranno un video di presentazione degli artisti che poi si esibiranno, avranno a disposizione quindici secondi per accaparrarseli e portali nella loro squadra. A giudicare gli artisti in gara anche una giuria e il pubblico; Milly Carlucci ha svelato:

“Chi vincerà la puntata, sulla base dei voti della giuria e del pubblico, porterà il suo talento in finale e dovrà esibirsi con lui nell’ultima puntata, prevista per sabato 8 giugno”.

La conduttrice di Rai1 ammette: “Ho dato un’occasione a persone che avevano bisogno di essere illuminate”

In attesa del debutto del suo nuovo programma L’acchiappatalenti, Milly Carlucci è pronta anche per la prossima stagione di Ballando con le stelle e per trovare i prossimi concorrenti. Proprio il talent della prima rete in questi anni ha permesso a diversi artisti di farsi notare. La conduttrice ha raccontato: “Io posso aver dato un’occasione ad alcune persone che avevano bisogno di essere illuminate. Poi se la sono giocata loro”. Ha nominato in particolare Michele Morrone e Madalina Ghenea che, dopo aver partecipato al talent di Rai1, hanno spiccato il volo nel mondo dello spettacolo. La conduttrice non ha nascosto di aver vissuto dei momenti difficili in passato, ma ha sottolineato che la sua forza è sempre stata quella di reagire e rialzarsi dopo ogni sconfitta.