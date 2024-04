Tv Talk, fuori Massimo Bernardini: chi prenderà il suo posto su Rai3?

Massimo Bernardini fuori da Tv Talk: a dirlo è Dagospia

Quando si tratta di indiscrezioni bisogna sempre prendere con le pinze, soprattutto se riguardano il caotico mondo della televisione, ma quando arrivano da Dagospia si possono prendere con una sicurezza maggiore. Ecco quindi che arriva una notizia che farà piangere il pubblico di Rai3 che al sabato pomeriggio non si perde una puntata di Tv Talk: stando alla rubrica A lume di Candela, salvo colpi di scena, Massimo Bernardini “non condurrà la prossima edizione”. D’altronde la Rai in questo momento è in pieno subbuglio perché non solo c’è da pensare ai palinsesti estivi che andranno a fare compagnia al pubblico, ma si deve pensare a come tappare la falla lasciata dal vuoto causato dall’addio di Amadeus, che approda sul Nove in esclusiva per quattro anni.

Tv Talk su Rai3 perde il suo conduttore: chi prenderà il suo posto?

Ebbene sì, stando al sopracitato portale Massimo Bernardini dalla prossima stagione non sarà più il conduttore di Tv Talk, che ha ideato nel lontano 2001, prima in onda sull’emittente Sat2000 e infine dall’anno successivo in collaborazione con Rai Educational. Un programma che si impone di parlare di tutti i programmi televisivi analizzandone gli ascolti e parlandone con i conduttori e/o le conduttrici in studio o in collegamento. Tanti ospiti, ogni sabato, oltre agli analisti che di volta in volta pongono domande o dicono la loro sui programmi del momento. Come scrive Giuseppe Candela, però, “la scelta del futuro conduttore o conduttrice desta preoccupazione”. Già, chi potrebbe prendere il suo posto?

Preoccupazione per il successore di Massimo Bernardini: “Arriverà un nome all’altezza?”

Come già accennato, c’è preoccupazione nei corridoi Rai per quanto riguarda chi prenderà il posto di Massimo Bernardini dalla prossima stagione tv perché all’età di 69 anni (li compirà nel mese di luglio) non sarà più della partita e molto probabilmente potrà godersi la tanto ambita pensione. Il fatto è che almeno sul tavolo non ci sono nomi di rilievo che potrebbero andare a ricoprire il suo ruolo. Sarà promosso uno dei suoi collaboratori storici oppure si cercherà un nome più forte? Il dubbio del portale è lecito: “Arriverà un nome all’altezza?”. Tv Talk è un appuntamento fisso per il pubblico di Rai3 e non si ha nessuna voglia di sostituirlo con un altro titolo (considerando che quando un format funziona è sempre bene non stravolgerlo troppo o, peggio, cancellarlo). E per nome che se ne va, un altro sta per tornare ovvero Alessandro Greco alla guida di Unomattina Estate.