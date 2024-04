Uomini e Donne, Alessandro Rausa su Maria Teresa confessa: “C’è un problema”

Alessandro Rausa ha rivelato che la distanza dalla dama è un problema

Alessandro è uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Quest’ultimo ormai è da tempo nel parterre maschile e l’anno scorso ha fatto molto discutere per via della sua tumultuosa frequentazione con Pinuccia. Si segnala che proprio in queste ultime settimane il cavaliere ha finalmente trovato l’amore, annunciando in studio di essersi fidanzato con Maria Teresa. Quest’ultimo oggi ha anche rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E ovviamente in questa occasione ha parlato della sua storia, non facendo mistero di essere innamorato, anche se purtroppo ha fatto presente che tra loro è emerso un problema. Quale? La distanza. Difatti lui vive in Puglia, mentre lei a Frosinone:

“La distanza che ci separa è sicuramente un problema, anche se stiamo cercando di risolverlo…Io ho già detto a Maria Teresa che può trasferirsi a vivere a casa mia quando vuole…”

Uomini e Donne, il cavaliere sulla dama ha svelato: “Appena l’ho vista, mi sono innamorato dei suoi capelli”

Successivamente Alessandro Rausa, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha anche dichiarato che appena ha visto la dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è innamorato dei suoi capelli:

“Appena l’ho vista, mi sono innamorato dei suoi capelli…Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ho avuto modo di conoscere il suo carattere…”

Su quest’ultima il cavaliere del dating show dell’ammiraglia Mediaset, il quale ha reagito male nel momento in cui ha saputo che il tronista Brando ha scelto Raffaella e non Beatriz, ha poi fatto presente che è una donna forte: “Ama avere le situazioni sotto controllo, ma io so come far emergere il suo lato più dolce…”

Il cavaliere del dating show grato a Maria De Filippi

Il giornalista del periodico Nuovo ha poi chiesto a Alessandro Rausa quando ha capito che stava nascendo un sentimento forte con Maria Teresa. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di averlo capito alla terza uscita:

“A cena ci siamo fatti grandi risate e, quando l’ho riaccompagnata in albergo, c’è stato il nostro primo bacetto…”

E in quell’esatto momento ha sentito una scossa elettrica: “Guandandola negli occhi ho capito che anche lei staccava provando la stessa cosa…” Alessandro ha poi colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente la conduttrice di Canale 5 perchè da quando partecipa al programma si sente un uomo del tutto nuovo: “Non smetterò mai di ringraziarla per avermi dato questa bellissima opportunità…”