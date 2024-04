Verissimo, Nicholas ha perdonato Giovanni: “Ad Amici c’è sempre stato”

Nicholas e Giovanni hanno fatto pace

Fumata bianca nel rapporto tra i due ex allievi di Amici 23 eliminati, per un gioco del destino, proprio nella stessa puntata del Serale. Dunque, come da prassi, oggi entrambi sono stati ospiti di Verissimo e c’era grande curiosità sul loro rapporto. Infatti i due poche settimane fa, dopo mesi passati da migliori amici, hanno avuto una brutta litigata in cui a sbagliare è stato il latinista. Ebbene oggi i due sono entrati insieme, sorridenti e si sono abbracciati. Nicholas ha dunque spiegato:

“Là dentro si hanno molti momenti difficili, io ne ho avuti parecchi e lui c’è sempre stato. Mi ha sempre dato una mano e io a lui. Quando è successa quella cosa non riuscivo a mandarla giù. Quando sono stato eliminato ho detto non posso non salutarlo e gli ho scritto la lettera. Adesso le cose sono come prima”.

Nicholas a Verissimo commuove perfino la conduttrice

Dunque il ballerino di modern ha raccontato che lui e Giovanni una volta eliminati dal talent si sono sentiti prima via messaggio e poi si sono telefonati. Dopo aver chiarito il loro rapporto ad oggi è forse meglio di prima. Chiuso il capito inerente il compagno, ballerino di latino americano, l’allievo di Emanuel Lo ha potuto rivivere, così come da prassi, il suo percorso all’interno della scuola. Una volta terminato il contenuto il ballerino non riusciva a trattenere le lacrime che già gli stavano scendendo durante il filmato. Vedendolo così provato anche Silvia Toffanin si è commossa e gli ha detto: “Tu sei la tenerezza oltre che la disciplina”. L’allievo ha cercato di riprendersi e poi ha detto:

“Ho vissuto momenti che non dimenticherò mai. Mi sento fortunato, le parole di Maria e dei professionisti sono ciò che porterò dentro come una vittoria”.

L’ex allievo di Amici racconta i primi giorni fuori dal talent

Oltre ad aver ricevuto da Maria De Filippi parole speciali Nicholas ha ottenuto anche due proposte importanti per quanto riguarda il mondo del lavoro e dello studio. Adesso per lui si aprirà un nuovo capitolo ma intanto com’è stato tornare alla vita di tutti i giorni? Lui a Verissimo ha detto:

“E’ strano tornare a casa, è sempre bello vedere persone a cui vuoi bene, i tuoi cari e gli amici, però è un po’ strano dopo essere stato là tanti mesi. E’ difficile. Però sono contento di avere una vita davanti”.

Spazio infine alla domanda di rito di Silvia Toffanin se sia fidanzato o meno. Il ballerino ha detto che al momento non ha nessuno.