Chi l’ha visto? Anticipazioni 29 maggio: tutti i casi della puntata di stasera

Le anticipazioni della puntata del 29 maggio di Chi l’ha visto? I casi di questa sera

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli che tornerà in onda, come ogni mercoledì, a partire dalle 21.20 su Rai3 per far luce sui casi di cronaca nera che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Nella puntata di oggi, 29 maggio, la giornalista attraverso ospiti, collegamenti e interventi in studio solleverà il velo su incongruenze e misteri che avvolgono i casi di Gianfranco Bonzi, Manuela Murgia e l’influencer Soukaina. Tanti i nodi da sciogliere nel corso della puntata in onda questa sera su Rai3 e, al centro dell’appuntamento di questa sera, si darà spazio come sempre anche agli appelli, alle segnalazione e le richieste di aiuto di chi è in difficoltà. Di seguito nel dettaglio cosa verrà trattato nel corso della puntata di questa sera.



Federica Sciarelli torna sui casi di Gianfranco Bonzi e Manuela Murgia questa sera su Rai3

Le anticipazioni della puntata del 29 maggio di Chi l’ha visto? svelano che al centro dell’attenzione finirà di nuovo il caso di Gianfranco Bonzi. La conduttrice tornerà sulla lettera scritta dall’uomo al figlio prima di sparire in cui si evince il suo attaccamento con la finta Dua Lipa. Ma non è tutto! A quanto pare si scoprirà anche cosa conteneva il trolley con cui l’uomo è partito. Nel corso dell’appuntamento odierno con il programma di approfondimento del mercoledì sera di Rai1 si parlerà anche del caso di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta in Sardegna, nella gola di Tuvixeddu, dopo una telefonata anonima. In collegamento con Federica Sciarelli ci saranno i famigliari della vittima, che non hanno mai creduto all’ipotesi di un suicidio e chiedono la riapertura delle indagini. Tanti i vuoti in questa vicenda a partire dalla telefonata che la ragazza avrebbe fatto prima di uscire, fino ad arrivare alla chiamata anonima che ha portato al ritrovamento del corpo. La persona che ha chiamato sa qualcosa sulla tragedia?

La puntata di oggi del programma di Rai3: Federica Sciarelli parla dell’influencer Soukaina

Al centro dei riflettori questa sera a Chi l’ha visto? oltre ai casi di Gianfranco Bonzi e Manuela Murgia, ci sarà anche l’influencer Soukaina, ancora in coma dopo essere stata soccorsa per una ferita al petto. Federica Sciarelli, che potrebbe lasciare il programma in futuro, ripercorrerà tutti i passaggi di questo caso avvolto nel mistero, parlando anche della posizione del marito, che avrebbe dato delle versioni sempre diverse dell’accaduto, e attualmente è indagato per tentato omicidio.