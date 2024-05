Francesco Monte minacciato: “Bottiglia di acido sotto casa” svela la Balivo

Caterina Balivo ha rivelato che il suo ospite è stato minacciato pesantemente

E’ da poco terminata una nuova puntata de La volta buona. E sul finire della diretta Caterina Balivo ha fatto una lunga chiacchierata con Francesco Monte, che oggi ha presentato per la prima volta il suo nuovo singolo. In questa occasione la presentatrice dell’ammiraglia Rai ha anche ricordato che il suo ospite ha vissuto momenti terribili, come un brutto fatto successo tempo fa per cui è stato anche costretto a sporgere denuncia nei confronti di una persona:

“C’è stata anche una donna che ha lasciato una bottiglia di acido sotto il portone di casa tua…Tu hai pure denunciato, ma non hanno potuto far niente perchè non c’era il fatto concreto…”

Francesco Monte sugli attacchi social ha confessato: “Mi hanno ferito”

Successivamente Caterina Balivo ha quindi fatto presente che comunque il suo ospite ha avuto davvero tanti hater sui social, cogliendo l’occasione per chiedere il motivo. E quest’ultimo in diretta a La volta buona non ha nascosto di esserselo chiesto tantissime volte senza però arrivare ad una risposta:

“Questa domanda andrebbe fatta a queste persone…E’ una domanda che mi faccio anch’io…Non faccio male a nessuno…”

L’ex fidanzato di Giulia Salemi non ha poi fatto mistero che purtroppo certi attacchi l’hanno ferito molto nel profondo: “Non sono quella tipologia di persona che dice che mi scivola tutto…Accetto le critiche, ma la cattiveria gratuita non ci dovrebbe essere…” E la Balivo, la quale ieri ha fatto una serie di gaffe con Gigi Marzullo, ha dichiarato di aver subìto a sua volta attacchi, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo: “Ti arriva il messaggio positivo, ma ti possono arrivare anche dei colpi pesanti…”

La volta buona, l’ospite ha sofferto di attacchi di panico in passato

In questa occasione Francesco Monte ha anche confessato a Caterina Balivo che ha passato momenti della sua vita particolarmente complicati, asserendo di essere andato anche dalla psicologa: “Ho vissuto up and down…C’è stata la depressione, gli attacchi di panico…” La conduttrice di Rai Uno ha quindi chiesto all’ospite che aiuto ha avuto dalla psicologa. E quest’ultimo ha rivelato che è riuscito a vedere le cose da un altro punto di vista. Sugli attacchi di panico e sulla depressione ha poi confessato quanto segue:

“Sono fasi che arrivano un po’ a tutti in generale…Poi se sei sotto i riflettori magari la si vive differentemente…”

La Balivo ha poi ipotizzato che forse alcuni non gli hanno perdonato il passato nei reality: “E’ come se alcuni ti abbiano incasellato lì…” Monte ha allora dichiarato di credere che questo sia un grosso limite: “Non vogliono riconoscere un’evoluzione…” L’intervista è poi continuata fino alla fine della diretta.