La volta buona, Alessia Fabiani chiarisce sulla denuncia domestica all’ex

Caterina Balivo ha rivelato che la sua ospite ha denunciato l’ex per violenza domestica

La presentatrice dell’ammiraglia Rai ha terminato la puntata di oggi del suo La volta buona facendo una lunga chiacchierata con Alessia Fabiani, la quale ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Proprio a tal proposito la Balivo ha fatto presente ai numerosi spettatori a casa sintonizzai su Rai Uno che la Fabiani nel 2016 ha denunciato il suo ex e padre dei suoi due figli per violenza domestica:

“C’è stato un processo, ma il giudice ha stabilito che non si parlava di violenza domestica, ma di litigi familiari…E quindi il tuo ex è stato assolto…”

Alessia Fabiani sulla denuncia all’ex compagno: “Io ho detto la mia verità”

Successivamente ha quindi preso la parola l’ospite a La volta buona, asserendo di aver semplicemente detto la sua verità, aggiungendo di essere molto dispiaciuta dal fatto che sia stato messo in dubbio che abbia detto cose vere:

“Io ho detto la mia verità…Mi è dispiaciuto il fatto che si sia messo in dubbio che abbia raccontato delle cose vere o che non fossero cose gravi…”

Quest’ultima ha poi dichiarato di essere ancora un po’ confusa perchè è una cosa ancora molto fresca. Tuttavia non ha nascosto a Caterina Balivo, la quale ieri ha intervistato Francesca Manzini, di credere che forse anche il fatto che ad un certo punto abbia ritirato la denuncia nei confronti dell’ex non abbia giocato certo in suo favore: “Io questa denuncia l’avevo pure ritirata lì per lì…E forse è questo che ha fatto cadere un po’ di efficacia…Io avevo denunciato perchè ferita ed era diventato impossibile stare insieme…”

La volta buona, l’ospite dispiaciuta per gli articoli usciti sui giornali su questa vicenda

Alessia Fabiani ha poi spiegato di aver deciso di ritirare la denuncia perchè ha pensato che avrebbe vissuto un vero e proprio incubo:

“Dovevo crescere i bambini…Il padre dei miei figli lo sarà sempre e voglio tutelare questa cosa…”

Quest’ultima non ha poi nascosto di essere particolarmente dispiaciuta di essere assai dispiaciuta di aver visto tanti articoli sui giornali su questa faccenda: “A volte si è poco tutelati…Nè io né lui abbiamo fatto interviste…Sono stati riportati gli interrogatori in tribunale…Dovrebbe farci pensare…” Caterina Balivo allora ha rivelato di essere preoccupata soprattutto per i figli dell’ospite perchè a vita purtroppo leggeranno questi articoli sul web: “Questa cosa non va bene…E’ una cosa veramente brutta…” Purtroppo la Fabiani ha quindi dichiarato che non può denunciare nessuno perchè c’è il diritto alla cronaca. Sulla sentenza ha poi ribadito di esserci rimasta male, anche se non ha mai voluto fare la ‘guerra’ all’ex: “Io volevo solo che mi chiedesse scusa…Questo non c’è mai stato…”