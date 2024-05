L’Acchiappatalenti, Milly Carlucci: “C’è una differenza dagli altri talent show”

Milly Carlucci presenta il suo nuovo programma

Tutto è pronto per il nuovo programma di Rai 1 che debutterà domani sera, venerdì 10 maggio, con grandi nomi tra talent scout e giudici. Intanto la conduttrice de L’Acchiappatalenti si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui la prima cosa che ha spiegato, e forse anche la più importante, è che in questo programma la gara non è tra la gente comune. “La gente comune proprio non c’è. Questa è una delle differenze rispetto ai talent show che si vedono altrove” ha aggiunto. Ha poi proseguito dicendo che i talenti che si esibiranno sul palco sono già affermati con vari gradi di notorietà e vengono da tutto il mondo: dall’Australia, dall’America, dall’Inghilterra e così via. Riuscirà il nuovo programma di Rai 1 a convincere il pubblico della rete?

Tutti i dettagli su L’Acchiappatalenti

Un ruolo importantissimo nel nuovo programma è quello affidato ai cinque talent scout: Mara Maionchi, Wanda Nara, Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno.

“Il loro compito è quello di riuscire a capire, nei primi quindici secondi di esibizione, se quello è un talento su cui potersi spendere e per cui lottare affinché venga votato dalla giuria e dal pubblico”

spiega Milly Carlucci nel corso dell’intervista. Insomma, il ruolo dei cinque indicati è sì quello di scopritori di talenti ma anche quello di bravi scommettitori e in un certo senso imprenditori. Da notare che Wanda Nara è subentrata dopo al resto del gruppo per sostituire Nino Frassica che è stato colpito da un lutto, la morte del fratello Matteo detto Uccio.

Milly Carlucci scommette sul suo cast

Se i cinque talent scout sopracitati dovranno scommettere sui vari talenti che arriveranno sul palco del programma di Rai 1 la conduttrice è invece pronta a scommettere proprio su loro cinque (ma non solo) per la buona riuscita del programma. Riuscirà L’Acchiappatalenti a contrastare gli agguerriti competitor che scenderanno in campo domani sera nella sfida in ascolti? In attesa di scoprirlo la conduttrice sulla scelta dei talent scout dice: “I nostri cinque sono davvero talentuosi, altrimenti non sarebbero arrivati dove si trovano oggi”. Prosegue spiegando che in comune hanno due talenti: il primo è l’essere simpaticissimi e il secondo è la capacità di intrattenere il pubblico. “Dovranno essere loro a creare spettacolo attorno ai vari talenti che sono in gara” conclude la conduttrice di Rai 1.