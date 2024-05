Viola come il mare 2 anticipazioni terza puntata: torna Farah ed è incinta

Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare 2

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della seconda stagione della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi che la settimana scorsa, in onda però di venerdì, ha fatto il botto di ascolti tra streaming su Mediaset Infinity e messa in onda in televisione. Riuscirà la seconda puntata a mantenere saldi gli ascolti di stasera nonostante gli agguerriti competitor delle altre reti (tra cui la partita di calcio)? Per saperlo non resta che aspettare domani mattina quando usciranno i dati di ascolto ufficiali. Vediamo intanto che cosa succederà nella prossima puntata in onda giovedì 16 maggio. Grazie al DNA di don Andrea si scopre che Pietro Martino è il padre di Francesco Demir e non di Viola. A questo punto lui vuole trovare suo padre mentre Viola è stanca di dover ricominciare le sue ricerche.

Le anticipazioni della prossima puntata di Viola come il mare 2 di giovedì 16 maggio

Sempre nella prossima puntata, la terza nonché anche l’ultima disponibile in anteprima, l’ispettore Francesco Demir sarà sempre più stressato dalla presenza di Turi (Giovanni Nasta) a casa sua. Così perde definitivamente la pazienza e lo affronta. Prima gli dice che sua moglie ha fatto bene a cacciarlo di casa e poi lo caccia pure lui mandandolo in hotel. Adesso che Viola e Francesco hanno la certezza di non essere fratelli la loro vicinanza ricomincia ma non è l’unica. Infatti anche il nuovo e affascinante PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni) non ha nessuna intenzione di arrendersi e fa alla giornalista una corte spietata. Proprio su questo accadrà un piccolo ma grande malinteso.

Il ritorno di Farah

E poi cos’altro succederà nella terza puntata di Viola come il mare 2 in onda giovedì prossimo? Il legame e la sintonia affettiva tra Viola e il nuovo direttore di Sicilia Web News, interpretato da Ninni Bruschetta, continuerà a crescere. Non è che Leonardo Piazza è il papà di Viola e soffre anche lui della malattia degenerativa delle sinestesia? Ma un nuovo colpo di scena è dietro l’angolo. Proprio quando Viola si renderà conto che non è interessata al PM Matteo ma a Francesco Demir, e i due saranno ad un passo dal bacio, qualcuno suonerà alla porta dell’ispettore. Si tratta di Farah (Kyshan Wilson) che sarà incinta e inizialmente dirà che il figlio è proprio di Francesco! Per Viola sarà uno shock.