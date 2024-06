Nunzia De Girolamo: “Oggi non scherzeremo”, inizio toccante a Estate in diretta

La puntata di oggi di Estate in diretta inizia con una brutta notizia

E’ stato un inizio di puntata decisamente anomalo e sottotono quello di oggi, giovedì 27 giugno, del programma del pomeriggio estivo di Rai 1 in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05 circa. Solitamente Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini appena inizia la puntata entrano in studio sorridenti e iniziano a punzecchiarsi a vicenda tra siparietti, gag e scherzi reciproci. Niente di tutto ciò è invece accaduto. I due conduttori sono apparsi molto tristi, scossi e provati. A spiegare il motivo di tale inizio è stata la conduttrice che, prendendo per prima la parola, ha detto: “Oggi non ci vedrete scherzare come al solito perchè la notizia con la quale iniziamo il nostro programma è abbastanza forte”.

Nunzia De Girolamo spiega cos’è successo prima della puntata

Dopo aver dunque spiegato il motivo dell’inizio di puntata così silenzioso e discreto la conduttrice di Estate in diretta è entrata nei dettagli della vicenda di cronaca che tanto ha scosso lei e Gianluca Semprini ma anche tutta l’Italia intera.

“La notizia è abbastanza forte perché riguarda un bambino e quando un bambino perde la vita, soprattutto per un caso così assurdo che ci riporta un po’ indietro nel tempo… Noi siamo cresciuti entrambi con la storia di Alfredino del pozzo. E’ molto toccante”

ha detto Nunzia visibilmente scossa da quanto accaduto. Poi riferendosi ancora all’inizio anomalo della puntata di oggi con l’assenso del collega ha aggiunto: “Quindi abbiamo ritenuto di cominciare in maniera molto seria per rispetto di quella famiglia, di quel bambino, ma anche di tutti voi che ci seguite”.

Gianluca Semprini legge una dolorosa notizia

A prendere poi la parola è stato il conduttore di Estate in diretta che ha letto tramite un comunicato la notizia di cronaca tanto toccante. Sotto gli occhi di Nunzia De Girolamo visibilmente tesa e sconvolta il conduttore ha detto quanto segue: “Un bambino di dieci anni è caduto in un pozzo artesiano di quindici metri. Un pozzo per la metà pieno d’acqua ed è caduto insieme ad un’operatrice per bambini disabili”. Il conduttore ha spiegato che subito sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi e le squadre speciali che si occupano di tali emergenze. Tuttavia l’esito pare sia stato decisamente drammatico. Il conduttore ha infatti concluso: “Purtroppo il bambino è stato recuperato senza vita”.