Estate in diretta, Nunzia De Girolamo tesa: “Sono molto preoccupata”

Nunzia De Girolamo preoccupata per la situazione mondiale

Ogni giorno si occupa di fatti di cronaca agghiaccianti, a Estate in diretta, che accadono in Italia ma anche il resto del mondo non risparmia grandi preoccupazioni in questo periodo. Tra guerre, violenza, problemi economici e cambiamenti climatici non manca davvero nulla. Intervistata dal settimanale Nuovo la conduttrice ammette che tutti questi problemi la affliggono soprattutto avendo una figlia ancora piccola. Queste le sue parole:

“Sono molto preoccupata per la situazione internazionale che stiamo vivendo. La mia bimba ha paure molto forti legate alle immagini di guerra che vede al telegiornale e io cerco di rassicurarla prima di andare a dormire”.

La conduttrice di Estate in diretta e il grosso sacrificio per il lavoro

Nel corso dell’intervista più volte Nunzia De Girolamo fa toccanti confessioni sulla figlia, sull’amore per quest’ultima e sul legame molto forte che le due hanno. Per questo la conduttrice non nasconde le difficoltà che sta vivendo e che vivrà per tutta l’estate visto l’impegno lavorativo che inevitabilmente la tiene lontana da casa e da sua figlia proprio in un periodo in cui quest’ultima, una volta terminata la scuola, è più libera. A tal proposito Nunzia dice:

“Per me quest’estate stare lontano da mia figlia sarà il sacrificio più grande. Sono una mamma molto apprensiva che soffre in silenzio. Le lascio la piena libertà di vivere le sue esperienze perché sono consapevole che Gea sia prima figlia del mondo e poi mia”.

Il grande sogno di Nunzia De Girolamo nel suo programma

Oltre a parlare del profondo legame che la lega alla figlia tanti altri sono stati i temi affrontati dalla conduttrice nel corso dell’intervista alla fonte in questione. Ad esempio i giornalisti le hanno chiesto quale notizia le piacerebbe dare quest’anno a Estate in diretta visto che giornalmente si occupa di casi di cronaca. La conduttrice ha risposto:

“Da mamma mi ha molto colpito il giallo della piccola Kata (la bambina scomparsa a Firenze il 10 giugno del 2023). Per me sarebbe davvero bello poter scrivere il lieto fine in diretta dando la notizia del ritrovamento”.

Spazio, infine, al rapporto con il marito Francesco Boccia, politico e senatore del partito Democratico, che dura da tanti anni. Qual è il segreto della loro unione? “Abbiamo la capacità di comprendere le ragioni dell’altro” dice la conduttrice che spiega quanto i due siano complici.