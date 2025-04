Affari Tuoi: Alessandro cambia il pacco alla fine e vince 30 mila euro

Il concorrente ha rifiutato le prime proposte fatte dal dottore

Oggi ha giocato con Stefano De Martino il concorrente della Lombardia, il quale ha voluto al suo fianco la sorella. Finita la presentazione di rito Alessandro ha iniziato la sua partita con i primi sei lanci non proprio fortunatissimi perchè ha trovato pure i pacchi rossi contenenti 10 mila, 20 mila, 50 mila e 75 mila euro. Il dottore si è quindi fatto vivo come suo solito offrendo 33 mila euro. Dopo un’attenta analisi il ragazzo ha rifiutato, visto che la partita è appena iniziata. Altri tre tiri non andati granché bene, visto che ha trovato pure il pacco da ben 100 mila euro. A questo punto ha telefonato per la seconda volta il dottore che ha proposto il cambio pacco. E anche stavolta ha detto no.

Affari Tuoi, partita in salita per il concorrente lombardo

Il concorrente della Lombardia, Alessandro, è stato quindi invitato da Stefano De Martino a fare tre nuovi lanci. Purtroppo però anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato il pacco rosso contenente 300 mila euro. Subito dopo ha telefonato il dottore, che per due tiri ha offerto 19 mila euro (offerta nettamente peggiore rispetto alla prima). Anche stavolta però il ragazzo lombardo ha rifiutato. E anche stavolta la situazione non è certo migliorata, visto che ha trovato pure il pacco rosso contenente 200 mila euro. Il dottore, per bocca di De Martino, che ieri ha assisto alla partita terribile di Lucia, ha allora offerto per quattro tiri 4 mila euro. Stavolta neppure ci ha pensato due volte nel rifiutare.

Alessandro della Lombardia ha cambiato pacco all’ultimo e ha vinto 30 mila euro

Con questi ultimi quattro tiri il concorrente di Affari Tuoi è rimasto con 5 mila euro da una parte e 30 mila euro dall’altra. E visto come si era messa la partita stasera non poteva andare meglio al concorrente lombardo. A questo punto il dottore ha fatto l’ultima offerta della serata, nella speranza ovviamente di trarre in errore Alessandro. Quest’ultimo gli ha infatti proposto di cambiare il pacco. Il ragazzo, inutile girarci troppo intorno, è andato in grande difficoltà perchè ci sono in ballo ben 30 mila euro: “Vuole aiutarmi?” E dopo un bel po’ di minuti ha deciso di cambiare. Mossa assolutamente azzeccata perchè in questo modo è riuscito a portarsi a casa il premio più importante in palio. E ovviamente Stefano De Martino non ha potuto far altro che congratularsi con il giovane perchè ha avuto il sangue freddo di rischiare.