L’Isola dei Famosi, nella prossima edizione ci sarà un ex gieffino nel cast?

Isola dei Famosi, l’ex concorrente è pronto a partecipare? Parla lui

Giuseppe Garibaldi è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione del Grande Fratello. E solo ad un passo dalla finalissima è stato clamorosamente eliminato dovendo quindi rimettere nel cassetto i suoi sogni di gloria. Si segnala che quest’ultimo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del periodico Mio. E tra una domanda e l’altra gli è stato pure chiesto se vorrebbe partecipare ad un altro reality, come L’Isola dei Famosi o Pechino Express, dopo la sua esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Quest’ultimo ha risposto affermativamente, anche perchè certo che programmi del genere fanno crescere:

“Mi piacerebbe perchè sono programmi che aiutano a crescere e a migliorare come persona…”

Giuseppe Garibaldi ha rivelato che in futuro vorrebbe lavorare in televisione

Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello ha tenuto a far presente che non ha comunque la minima intenzione di legarsi mani e piedi al mondo del reality, soprattutto alla strenua ricerca della visibilità:

“Ma non voglio crearmi aspettative, né legami al mondo dei reality solo per avere visibilità…”

Giuseppe, il quale vuole riconquistare Beatrice Luzzi, ha poi tenuto a dire al magazine Mio che il suo più grande sogno è quello di lavorare nel mondo della televisione in pianta stabile, anche se ha aggiunto di volerlo fare con un progetto decisamente valido: “E’ vero, voglio lavorare in tv, ma con un progetto solido…” Garibaldi non ha inoltre nascosto di sognare di poter avere l’opportunità di lavorare a Striscia La Notizia, magari come inviato, anche se è sicuro che sarebbe un buonissimo conduttore: “Potrei essere il Ficarra calabrese…”

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è ricreduto su alcuni inquilini della Casa

Il giornalista del settimanale Mio ha poi domandato all’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini se una volta finita la sua esperienza in tv si è ricreduto su alcuni suoi ex compagni d’avventura. E quest’ultimo ha risposto affermativamente, anche se però ha preferito non fare nomi: “Si, ma preferisco non fare nomi per non alimentare le polemiche…” Giuseppe ha infine dichiarato che al momento non sta certo con le mani in mano facendo serate in giro per la Calabria, oltre a star lavorando ad un nuovo progetto con un brand:

“Il mio sogno però più grande è quello di migliorare la dizione…”

E chissà se Beatrice Luzzi potrebbe decidere di aiutarlo, visto che è un’attrice e di dizione ne sa sicuramente tanto.