Pellicola d’oro: tra i premiati Elena Sofia Ricci, Michele Placido, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea

Pellicola d’oro 2024: tra i vincitori c’è anche Paola Cortellesi

Ieri si è svolta a Via Veneto a Roma la XIV edizione de La Pellicola d’oro. E hanno preso parte all’evento cinematografico personalità di spicco del cinema italiano per ricevere il premio promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale ‘S.A.S. Cinema’ di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis. In quest’ultima edizione hanno partecipato attori e addetti ai lavori di tutte le generazioni votati da 260 giurati composti da professionisti e premiati durante la serata presentata da Sabina Stilo. Si segnala che tra gli attori che hanno vinto l’ambito premio ci sono Elena Sofia Ricci, Michele Placido e dulcis in fundo Paola Cortellesi, la quale ha ottenuto un successo straordinario con il film C’è ancora domani (premio come Miglior Attrice Cinema). Ha vinto un premio anche l’altro protagonista del lungometraggio della Cortellesi, Valerio Mastandrea. Premio speciale anche per Sergio Martino. Miglior Attore e Miglior Attrice Fiction, invece, Michele Riondino e Miriam Leone. Andiamo qui di seguito a vedere chi sono gli altri che si sono aggiudicati il premio dell’evento cinematografico arrivato alla sua quattordicesima edizione.

VINCITORI CINQUINA:

Direttore Di Produzione: Giorgia Passarelli – C’è Ancora Domani

Operatore Di Macchina: Fabrizio Vicari – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Capo Elettricista: Fabio Capozzi – C’è Ancora Domani

Capo Macchinista: Fabrizio Diamanti – Adagio

Attrezzista Di Scena: Claudio Stefani – Il Sol Dell’avvenire

Sarta Di Scena: Laura Antonelli – Mixed By Erry

Tecnico Di Effetti Speciali: Pasquale Catalano – Con La Grazia Di Un Dio

Sartoria Cineteatrale: Annamode – Il Sol Dell’avvenire

Capo Costruttore: Corraro Corradi – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Storyboard Artist: Marco Letizia – Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Capo Pittore Di Scena: Giancarlo Di Fusco – Mixed By Erry

Maestro D’armi: Franco Maria Salomon – Il Sol Dell’avvenire

Creatore Di Effetti Sonori: arta Billingsley – il sol dell’avvenire

Attore Protagonista: Valerio Mastrandrea – C’è Ancora Domani

Attrice Protagonista: Paola Cortellesi – C’è Ancora Domani

VINCITORI TERNA:

Direttore di produzione: Barbara Busso – I Bastardi Di Pizzofalcone 4

Operatore Di Macchina: Emiliano Leurini – Domina 2

Capo Elettricista: Stefano Proietti – I Leoni Di Sicilia

Capo Macchinista: Flaviano Ricci – Call My Agent

Attrezzista Di Scena: Cristiano Gobbi – I Leoni Di Sicilia

Sarta Di Scena: Maria Pia Rossi – Domina 2

Tecnico Di Effetti Speciali: Franco Ragusa – Domina 2

Sartoria Cineteatrale: Tirelli – Domina 2

Capo Costruttore: Simona Balducci – Domina 2

Storyboard Artist: Marco Valerio Gallo – I Leoni Di Sicilia

Capo Pittore Di Scena: Domenico Reordino – Domina 2

Maestro D’armi: Emiliano Novelli – Call My Agent

Creatore Di Effetti Sonori: Studio 16 Group – Everybody Loves Diamonds

Attore Protagonista: Michele Riondino – I Leoni Di Sicilia

Attrice Protagonista: Miriam Leone – I Leoni Di Sicilia