Segreti di famiglia, serie turca Canale 5: trama, cast, quante puntate sono

Da stasera la nuova serie turca Segreti di famiglia su Canale 5

Ci siamo, finalmente tutto è pronto per il grande debutto in prima serata della nuova serie tv turca Yargi, questo il titolo originale, che terrà compagnia al pubblico della rete per tutta l’estate e, in base agli ascolti, probabilmente anche oltre. Si tratta infatti di una serie tv molto lunga e composta da ben tre stagioni, l’ultima delle quali sta andando in onda in Turchia proprio in questo periodo con il gran finale. Il pubblico italiano ritroverà Kaan Urgancioglu, ovvero l’attore turco che da qualche mese interpreta l’antagonista di Endless Love, il perfido Emir Kozcioglu. Nella serie che debutta stasera però, domenica 16 giugno, l’attore ha sempre un ruolo da protagonista ma decisamente molto diverso rispetto a quello che interpreta nella soap in onda ogni pomeriggio sempre su Canale 5. Di seguito vediamo tutti i dettagli tra cast e trama.

La trama di Segreti di famiglia

Il titolo originale Yargi potrebbe tradursi in italiano con qualcosa a tema legale. Infatti la serie ruota proprio attorno a tematiche inerenti procuratori, avvocati, tribunali, sentenze e il mondo legale in generale. Si tratta di un thriller che avrà al centro della storia un omicidio e delle indagini da svolgere. La serie è ambientata ai giorni nostri e le tematiche trattate sono estremamente attuali. Il protagonista è Ilgaz (Kaan Urgancioglu) ovvero un procuratore onesto e integerrimo che segue scrupolosamente la legge e le regole. La protagonista femminile è invece Ceylin (Pinar Deniz), un’avvocatessa decisamente opposta al procuratore. E’ infatti una donna dai metodi poco ortodossi con un’insofferenza particolare alle regole. I due non potrebbero essere più distanti e infatti non vanno per niente d’accordo, almeno inizialmente. Le cose cambiano quando la sorella di lei muore e il fratello di lui viene accusato di omicidio.

Cast e quante puntate sono

Per chi si stesse chiedendo il cast e quante puntate sono Segreti di famiglia in questo paragrafo forniamo tutti i dettagli. Per quanto riguarda il numero delle puntate sono 86, parlando di tre stagioni, ognuna delle quali dura circa 140 minuti (in formato turco). Per quanto riguarda invece il cast come già detto i due protagonisti sono il già noto in Italia Kaan Urgancioglu e Pinar Deniz ma insieme a loro ci sono ovviamente molti altri attori. Tra questi Zeyno Eracar, Ugur Aslan, Arda Anarat, Pinar Caglar Gencturk, Onur Ozaydin, Beren Nur Karadis e Zeynep Atilgan.