Tale e Quale Show prossima edizione, ex tronista di Uomini e Donne nel cast?

Sophie Codegoni concorrente della prossima edizione del talent show? L’ultima indiscrezione

Nonostante il prossimo palinsesto Rai 2024-25 non sia stato ancora presentato è ufficiale che a partire da settembre tornerà sul primo canale nazionale Tale e Quale Show. A proposito del talent condotto da Carlo Conti si segnala che per la prima volta in giuria non ci sarà Loretta Goggi, la quale ha deciso di prendersi una pausa per stare più vicina al suo pronipotino. Ovviamente occhi puntati pure sul cast della trasmissione. E a tal proposito si segnala che l’esperta di gossip Deianira Marzano ospite a Radio Marte ha dapprima rivelato di essere venuta a conoscenza che tra due settimane dovrebbero iniziare i casting, e successivamente ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni si starebbe preparando, nella speranza di avere l’opportunità di partecipare: “Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni!”

Tale e Quale Show, l’ex tronista riuscirà ad entrare nel cast della prossima edizione?

Successivamente Deianira Marzano, sempre in questo suo intervento a Radio Marte, ha anche confidato di essere inoltre venuta a sapere che Sophie Codegoni starebbe prendendo delle lezioni di canto in questi giorni. Come ha fatto a saperlo? Pare che conosca una persona vicina a chi sta dando lezioni di canto all’ex tronista di Uomini e Donne:

“Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa…Si sta preparando per provare a entrare nel programma…”

Riuscirà a partecipare al programma di Carlo Conti, il quale dovrà dare a meno di Loretta Goggi (già circolano i primi nomi di chi dovrebbe sostituirla)?

Un altro ex protagonista di Uomini e Donne nel cast con Sophie Codegoni?

In attesa di sapere se Sophie Codegoni riuscirà o meno ad entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show si segnala che anche un altro famoso protagonista ci sta puntando. Chi? Nientepopodimeno che Giorgio Manetti. A rivelarlo è stato il portale di gossip Biccy.it. Difatti ha recentemente fatto sapere che gli piacerebbe molto partecipare al talent show condotto da Carlo Conti, magari interpretando artisti stranieri:

“Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri, non italiani…”

Anche lui si presenterà ai casting del programma? Chissà, intanto si segnala che in questi ultimi giorni è tornato prepotentemente sotto i riflettori perchè ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con la canzone Rotola l’Estate.