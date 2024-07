Alberto Matano, confessione sulla sua vita privata: “Non ho mai messo maschere”

Il conduttore dell’ammiraglia Rai ha confessato di non aver mai messo maschere

Alberto Matano ha chiuso la sua stagione televisiva lo scorso 31 maggio. Ed è inutile dire che è stata una stagione davvero pregna di grandi successi per il conduttore, che è riuscito sempre a vincere la sfida contro il suo diretto competitor rappresentato da Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque. Si segnala che quest’ultimo ha anche rilasciato un’interessante intervista sul magazine Oggi in cui parla di sè a 360 gradi. In questa occasione ha anche colto la palla al balzo per fare una confessione intima. Cosa ha detto? Ha tenuto a precisare di non aver mai indossato maschere in vita sua:

“Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito…”

Quest’ultimo ha poi dichiarato di aver avuto in passato storie con delle donne prima di conoscere il suo attuale marito: “Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito…Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia…”

La vita in diretta, il presentatore ha rivelato di non sentire la necessità di diventare padre

Successivamente il giornalista del magazine Oggi ha anche colto l’occasione per chiedere al conduttore dell’ammiraglia Rai se vorrebbe diventare padre in futuro. E Alberto Matano, il quale è pronto a lanciare il suo libro, ha subito rivelato che al momento non è certo una sua priorità, anzi di preferire fare lo zio:

“Posso essere sincero? No…Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita e non vedo l’ora di passare del tempo con loro…”

Quest’ultimo ha poi rivelato che ogni volta che incontra la sua famiglia è sempre grande festa: “Ogni anno d’estate ci diamo un appuntamento in Calabria con la mia famiglia. È una festa…”

Alberto Matano ha fatto il bilancio del suo matrimonio a distanza di due anni

Il conduttore de La vita in diretta al magazine Oggi ha poi voluto fare un bilancio del primo anno di matrimonio con Riccardo Mannino, non facendo mistero che sta vivendo una magia:

“Qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo…”

Il presentatore del rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha poi voluto ringraziare sentitamente la collega Mara Venier perchè involontariamente è stata fondamentale per la loro scelta di convolare a nozze: “Una sera a cena ha cominciato a dirci: ‘Ma cosa aspettate a sposarvi?'”