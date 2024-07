Alessandro Greco attaccato, collega lo difende: “Mike Bongiorno faceva come lui”

Alessandro Cecchi Paone difende Greco dalle critiche ricevute

Si sa che le persone vengono al mondo per criticare gli altri. Mai una volta che si pensi prima di parlare o di esprimere un giudizio o un opinione perché molto spesso vale sempre il detto: meglio star zitti piuttosto che dire una castroneria. Ed ecco che sulle pagine di Nuovo Tv la lettera di una spettatrice ha posto l’attenzione sul fatto che Alessandro Greco, oltre a condurre tutti i giorni Unomattina Estate, fa anche telepromozioni. Cosa ci sarebbe di male? Infatti Alessandro Cecchi Paone lo ha subito difeso: “Mike Bongiorno faceva lo stesso! Se non si è giornalisti, che male c’è?”.

Polemica su Alessandro Greco: “Può fare anche le telepromozioni?”

Ma quali sono state le parole della spettatrice che ha criticato il conduttore di Unomattina Estate che fa anche le telepromozioni? “Mi sembra poco serio che un volto Rai si presti alle promozioni, avrebbe dovuto mollarle”. E perché mai il conduttore dovrebbe smetterla di fare le promozioni? Come ha scritto giustamente Alessandro Cecchi Paone se non si è giornalisti si possono fare promozioni senza alcun tipo di problema. Inoltre le faceva Mike Bongiorno che è stato uno dei più grandi conduttori della televisione italiana. Insomma, una polemica sul nulla, come sempre.

Alessandro Greco: il pubblico non l’ha mai abbandonato

Come ha raccontato in una recente intervista, Alessandro Greco non ha mai perso il suo amato pubblico, anzi, lo ha ritrovato con somma gioia e affetto (e non sente il concetto di riscossa). Da giugno sta conducendo dal lunedì al venerdì Unomattina Estate insieme a Greta Mauro dove non solo aggiornano i telespettatori sugli ultimi fatti di cronaca e attualità, ma si collegano da ogni parte d’Italia con i loro inviati oltre a dare delle indicazioni sulla spesa, sulla sicurezza, senza contare un piccolo spazio sulla cucina e sul come risparmiare portando comunque a tavola dei piatti perfetti per tutte le famiglie. Gli ascolti sono buoni, le critiche non sono state all’acqua di rose dato che hanno sottolineato l’iniziale spaesamento di Greco. Da poco è iniziata la concorrenza di Morning News di Dario Maltese (invece Pomeriggio Cinque News se la deve vedere ogni giorno con Estate in diretta di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini).