Unomattina estate, Alessandro Greco svela: “Non sento il concetto di riscossa”

“Il libero professionista vive tante fasi”, la confessione di Alessandro Greco

Tornato al timone di un programma quotidiano, Alessandro Greco ha ammesso di essere abituato alle altalene nel suo lavoro. Felice di condurre insieme a Greta Mauro Unomattina estate, il noto conduttore si è lasciato andare sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi e ha ammesso:

“Il concetto della riscossa non lo sento, il libero professionista vive tante fasi che possono essere altalenanti”.

Ha poi proseguito la sua riflessione sottolineando: “Anche quando non avevo programmi il pubblico mi ritrovava per esempio in programmi di altri come Tale e quale show”. Alessandro Greco ha partecipato infatti al programma condotto da Carlo Conti nella stagione tv 2014/15 ed è stato ospite in varie puntate speciali, vincendo lo speciale dedicato a Sanremo 2024.



Il conduttore di Unomattina estate svela sulle gaffe in diretta: “La sporcatura e l’errore sono umani”

Simpatico e sempre con la battuta pronta, non sono mancati gli imprevisti per Alessandro Greco, che ha dovuto rimboccarsi le maniche prima di tornare in tv, in queste prime settimane di conduzione di Unomattina estate. L’ultimo quello causato da un giornalista che ha confuso lo “sbarco in Normandia” con “sbarco in Lombardia”. Il conduttore ha però raccontato sui lapsus in diretta:

“La sporcatura, l’errore sono umani e un piccolo errore di pronuncia, che avrei potuto fare dieci volte io, ha acceso un ulteriore interesse e simpatia nei nostri confronti”.

Ha raccontato poi che il lapsus si è diffuso tra i colleghi nel resto della giornata come “una sorta di cellula impazzita”.

Alessandro Greco racconta quale è stato il momento più toccante del programma di Rai1: “Mi sono commosso”

Regala sorrisi ai telespettatori di Unomattina estate, Alessandro Greco che non ha mai nascosto di aver sentito la mancanza della tv nei mesi di assenza e ha raccontato un retroscena proprio sul contenitore estivo della prima rete:

“Mi sono commosso alla celebrazione dei 210 anni dell’arma dei Carabinieri, in cui io stesso ho prestato servizio”.

Ha raccontato poi che quando faceva il Carabiniere fece il servizio d’ordine proprio al matrimonio di Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa. Sul conduttore ha svelato: “Mi avvicinai a Fabrizio e lui mi riconobbe e con la carineria, l’entusiasmo e la sonora risata che tutti ricordiamo mi abbracciò”. Ha raccontato che il primo incontro con Fabrizio Frizzi c’era stato nel 1989, alla finale del festival di Castrocaro, dove lui fece la sua prima apparizione importante in tv.