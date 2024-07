Beppe Convertini: “Emozione fortissima”, ritorna con Azzurro (e non solo)

Beppe Convertini ricorda un’emozione fortissima legata al mare

Giunto alla quarta edizione, il programma Azzurro – Storie di mare condotto da Beppe Convertini torna in onda alle ore 12.00 su Rai1 proprio quest’oggi, con tanti ospiti e tanta voglia di raccontare il tesoro azzurro che lambisce le cosce italiane. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv Beppe Convertini ha raccontato un episodio legato al mare che che lo riempie sempre d’affetto ogni volta che ci ripensa: è accaduto a Torre Guaccero (in Puglia) mentre era in un centro recupero di tartarughe marine ferite, ospite del WWF, e “mi venne affidato il compito di rilasciare in mare un esemplare ferito. Un’emozione fortissima”.

Azzurro – Storie di mare (quarta edizione): il conduttore svela cosa succederà

Come sarà la quarta stagione di Azzurro – Storie di mare? A raccontarla ci ha pensato il conduttore Beppe Convertini nell’intervista rilasciata al settimanale sopracitato dicendo che il pubblico si deve aspettare un viaggio all’insegna del mare lungo sette settimane alla scoperta di tradizioni, percorsi enogastronomici e chi ne ha più ne metta: si parte dalle perle del Gargano, come Rodi Garganico, Peschici, Vieste, fino alle isole Tremiti nei cui fondali si nasconde una magnifica statua sommersa di San Pio, un santo della Puglia a cui Convertini è molto devoto. Insieme a lui ci saranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo che andranno a rallegrare le puntate e renderle leggermente diverse dall’offerta Rai più che bulimica legata al territorio.

Beppe Convertini ospita Orietta Berti, Maninni, BigMama e non solo

Quindi chi saranno gli ospiti di Azzurro? Ebbene Beppe Convertini ha rivelato che tra gli ospiti ci sarà anche la cantante Orietta Berti (prezzemolina della tv da diversi anni) che racconterà tante storie legate al mare. E poi il cantautore Maninni fino a BigMama, Fred De Palma e pure i Jalisse. Da dove nasce la passione del conduttore per il mare? Grazie ai suoi genitori che ce lo portavano ogni volta che ne avevano l’occasione. Al solo pensare a sua mamma, a suo padre, e al sole e al mare, tutti assieme, si emoziona. Ma Azzurro non sarà il solo impegno estivo per Beppe Convertini – tornerà con una sorpresa – perché ogni giorno è in radio su Rai Radio 2 con Lido Asiago 10 (dalle 16.00 alle 19.30) e poi a settembre tornerà in onda con Unomattina in Famiglia (sabato e domenica) insieme a Ingrid Muccitelli e Monica Setta sotto la guida attenta di Michele Guardì.