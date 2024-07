Camper, Marcello Masi felice di lasciare il testimone a Peppone: “È come me”

Marcello Masi dopo il suo abbandono forzato del programma rassicura tutti

Giorni fa è circolata l’indiscrezione per cui Camper sarebbe passato di mano nel corso di questa estate. Difatti Marcello Masi avrebbe lasciato il testimone a Peppone. E dopo tante chiacchiere in tal senso lo stesso conduttore ha confermato con quest’ultimo ospite in diretta. Si segnala che Masi ha anche rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Mio, asserendo di essere stato costretto a lasciare per un piccolo imprevisto, cogliendo la palla al balzo per rassicurare il numeroso pubblico a casa:

“Tranquilli! anzi, colgo l’occasione di questo nostro incontro per rassicurare tutti: devo solo risolvere un piccolo imprevisto personale, nulla di preoccupante…”

Si segnala che questo cambio alla conduzione della trasmissione ci sarà lunedì 5 agosto.

Peppone ha incassato l’attestato di stima da parte del conduttore di Camper

Successivamente il giornalista del settimanale Mio ha chiesto a Marcello Masi se chi prenderà il suo posto alla guida del programma del mezzogiorno di Rai Uno ha ottenuto il suo benestare o meno. E Masi ha rivelato subito di essere molto felice di lasciare il programma nelle mani di Peppone, anche perchè si assomigliano in tantissime cose:

“Intanto è, come me, un conduttore di un certo peso e poi Peppone possiede la giusta cultura e sensibilità…”

Anche gli spettatori a casa penseranno la stessa cosa continuando a premiare il programma estivo dell’ammiraglia Rai anche senza Marcello Masi alla guida?

Il presentatore di Rai Uno ha rivelato che la sua vita è molto semplice

Il giornalista del periodico Mio ha poi fatto presente che questa piccola pausa gli darà comunque l’occasione di poter staccare un po’ dal lavoro e dalla vita quotidiana in generale. E Marcello Masi ha subito tenuto a dire che la sua vita è sempre stata semplice con i suoi affetti più cari al fianco:

“La mia vita semplice e meravigliosa, fatta di grandi affetti e voglia di conoscere ed esplorare tutto ciò che mi circonda…”

Poco dopo il giornalista del periodico ha quindi rivelato che ha scelto di vivere in campagna al fianco della moglie Flavia Maria Coccia. E il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che confermare, asserendo senza indugio alcuno di aver fatto una scelta ben precisa preferendo stare lontano dal caos cittadino: “Siamo fuori Roma, in compagnia dei nostri amati cani…” E in campagna non ci vive soltanto, ma fa pure il contadino da ben 4 anni: “Coltivo le mie verdure, curo la mia terra e le piante, mi sporco le mani e sono l’uomo più felice del mondo…”