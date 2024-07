Chi l’ha visto? “Ecco perché con Federica Sciarelli ha successo” svela un vip

Platinette: “Ecco perché con lei Chi l’ha visto? è un successo”

Uno dei programmi più longevi della Rai è senza ombra di dubbio Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Ma a cosa è dovuto il suo straordinario successo? Come scrive Platinette sul settimanale DiPiù Tv nella sua rubrica: “Il programma ha successo perché vive come un dovere l’occuparsi di casi che finiscono per colpire l’opinione pubblica”. E se può finisce per aiutare i suoi protagonisti o per fare da cassa di risanamento per casi che spesso finirebbero sotto traccia. Basti pensare a Paolo Maccario, ricoverato in Ucraina con il desiderio di tornare in Italia: dopo che se n’è parlato a Chi l’ha visto? la possibilità si è fatta più concreta che mai.

Federica Sciarelli: “Da lei il chiacchiericcio non c’è, si va dritti ai fatti”

Dice bene Mauro Coruzzi (in arte Platinette) quando a proposito di Federica Sciarelli sottolinea come “dai lei il chiacchiericcio non c’è, si va dritti ai fatti e se ne parla con i protagonisti” delle varie vicende. In questa stagione tv di Chi l’ha visto? Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa nel nulla vent’anni fa in Sicilia, è stata ospite di Federica Sciarelli dove ha rivissuto quel momento drammatico e aggiornando su una questione tanto sconvolgente quanto delicata: la scoperta di cimici (ovvero microfoni spia) nascosti in casa sua chissà da quanto tempo. Come scrive Platinette poi Piera Maggio è stata ospite di Domenica In, dove ha raccontato la medesima cosa, ma Federica Sciarelli non solo ha avuto la stessa empatia, ma con quel piglio indagatore ha riaperto l’attenzione del pubblico su un caso mai risolto.

Chi l’ha visto? “Ci racconta la vita”, scrive Mauro Coruzzi

E sempre Platinette nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette, parlando di Chi l’ha visto? e la sua conduttrice Federica Sciarelli ha detto che il suo merito è quello di “raccontare la vita” e che la realtà supera la sceneggiatura di una fiction perché è in grado sempre di sparigliare le carte e lasciare il pubblico con la bocca aperta. Lunga vita, quindi, a Chi l’ha visto? che resta il programma leader del mercoledì sera e uno dei programmi Rai più visti in assoluto (impensabile vederlo senza la Sciarelli alla conduzione, ovviamente).