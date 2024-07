Don Matteo 14, Raoul Bova svela: “Temi interessanti”, lo spoiler sulla trama

“Questa serie è venuta molto bene”, la confessione del noto attore su Don Matteo 14

È pronto a vestire di nuovo i panni di Don Massimo, Raoul Bova che sarà il protagonista della quattordicesima stagione di Don Matteo, dopo la staffetta con Terence Hill nella scorsa edizione. Ospite a Maratea per il Marateale – Premio internazionale Basilicata, l’attore ha colto l’occasione per rivelare, sulle pagine del numero in uscita oggi del settimanale Chi, cosa succederà nelle nuove dieci puntate della fiction di Rai1. “Questa serie è venuta molto bene” ha raccontato, sottolineando poi:

“Con temi interessanti, come è caratteristica di una fiction così amata. Forse è il segreto della sua longevità essere al passo con i tempi”.

Cosa succederà a Don Massimo nella fiction di Rai1: il difficile rapporto con la sorella e l’amicizia con Bart

Sarà impegnato su più fronti Don Massimo nelle nuove puntate di Don Matteo. Il personaggio interpretato da Raoul Bova, che ha svelato un retroscena sulla serie di recente, infatti vedrà piombare di nuovo nella sua vita la sorellastra, Giulia (che sarà la vera rivelazione della fiction). Una ragazza portatrice di guai che si rivolgerà a lui in un momento di bisogno. Ebbene, anche se inizialmente Don Massimo, ferito da un episodio del passato, rifiuterà ogni aiuto a Giulia, successivamente, grazie all’intercessione di Natalina, deciderà di accogliere in canonica quella sorella che l’ha deluso. Riuscirà la nuova arrivata a recuperare il rapporto con il fratello? Ci sarà però un’altra novità per Don Massimo nelle nuove puntate di Don Matteo: la parrocchia aprirà infatti le porte anche a Bart, un bambino con la sindrome di Down. Il nuovo arrivato stringerà subito un rapporto simbiotico con il parroco e il loro sarà uno scambio reciproco di arricchimento spirituale.

Raoul Bova svela sul suo personaggio in Emily in Paris 4: “La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu”

Oltre a vestire i panni di Don Massimo in Don Matteo 14 sarà protagonista anche sella serie Emily in Paris 4, Raoul Bova. L’attore ha raccontato:

“Ho fatto la prova costumi a Parigi in un contesto produttivo gigante e curatissimo. Poi le riprese a Roma”.

Ha anticipato poi che il suo esordio nella serie è stato particolarmente caldo. “La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu”, ha anticipato, scherzando poi: “Così, tanto per rompere il ghiaccio”. Ha concluso poi svelando che interpreterà Giancarlo, un regista pubblicitario italiano “con cui Sylvie si rilassa, si sente libera, sorridente”.