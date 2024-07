Estate in diretta, forte emozione per Gianluca Semprini: “Gambe che tremano”

Gianluca Semprini racconta l’emozione della prima volta in Rai

Si è conclusa anche questa settimana di programmazione di Estate in diretta, il programma estivo del pomeriggio di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì, che adesso avrà la consueta pausa del weekend per poi tornare in onda lunedì. In attesa della nuova settimana il conduttore della trasmissione si è raccontato in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Nuovo. Qui ha raccontato il suo legame con la Rai e gli inizi. Queste le sue parole:

“La prima volta che sono entrato negli studi di via Teulada e ho visto le foto di Mike Bongiorno, Corrado e Pippo Baudo mi tremavano le gambe. Li seguivo in Tv da piccolo e rivedere oggi spezzoni dei loro programmi mi fa rivivere i momenti belli della mia vita”.

Il conduttore di Estate in diretta spiega come affronta la cronaca nera

Nel corso dell’intervista i giornalisti chiedono a Gianluca Semprini come fa a non farsi assorbire dai casi di cronaca che tratta quotidinamente. Ricordiamo infatti che nel programma pomeridiano di Rai 1 c’è un grande spazio in ogni puntata dedicato proprio ai casi di cronaca più importanti ed eclatanti del Paese.

“Il segreto sta nel riuscire a staccare del tutto la spina quando torno a casa. Lascio da parte i panni del giornalista per vestire quelli di marito e di padre, dedicandomi anima e corpo alla mia famiglia”

dice Gianluca. E proprio a proposito della sua famiglia come ogni estate il conduttore la vive meno per il lavoro. Quest’anno però rivela di aver trovato una soluzione: “Per arginare il problema ho pensato di prendere una casa al mare, a Roma, in modo da poterli raggiungere ogni sera per cenare insieme”.

Cosa fa Gianluca Semprini quando non lavora

Cosa fa il conduttore di Rai 1 quando è libero dagli impegni della conduzione e dunque dal lavoro? E’ questa la domanda finale che i giornalisti del settimanale in questione hanno fatto a Gianluca. E lui ha risposto: “Sono padre di quattro meravigliosi figli e la mia vita è impegnata anche a telecamere spente”. Aggiunge poi che sua moglie scherzando sostiene che in realtà lui vada a lavorare per riposarsi. Ricordiamo che dalla prossima settimana Estate in diretta si accorcia per circa tre settimane con una durata minore visto che le puntate inizieranno intorno alle 17:00. Tutto poi dovrebbe tornare nella norma nel mese di agosto.