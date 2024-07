Marcello Masi non lascia (ancora) Camper e apre con “E sono ancora qua”

Marcello Masi è andato in onda regolarmente in diretta con il suo programma

A mezzogiorno in punto, subito dopo Camper in viaggio, è iniziata la nuova puntata di Camper su Rai Uno. E a fare il suo ingresso non è stato Peppone, come riportato nei giorni precedenti dal portale televisivo TvBlog.it (hanno rivelato che da oggi avrebbe dovuto lasciare il testimone), bensì Marcello Masi, come di consuetudine. Si fa notare che quest’ultimo (forse non proprio casualmente?) ha dapprima fatto il suo ingresso sulle note della celebre canzone di Vasco Rossi intitolata ‘E sono ancora qua’, e successivamente ha salutato calorosamente il pubblico a casa:

“Ben ritrovati lunedì 8 luglio…Siamo a Camper, un programma che ci garantisce per un’ora e mezza serenità, sole e venticello fresco…”

Peppone arriverà alla conduzione della trasmissione nei prossimi giorni

Nel corso della puntata di oggi di Camper il conduttore ha fatto una lunga intervista proprio a Peppone, il quale ha parlato della sua vita professionale. E sul finire della suddetta intervista Marcello Masi, che venerdì scorso ha sorpreso tutti dando appuntamento a lunedì (i rumor hanno infatti riportato che oggi sarebbero dovuto essere sostituito), ha colto la palla al balzo proprio per annunciare che nei prossimi giorni questa tanto chiacchierato suo addio al programma ci sarà davvero, visto che cederà le redini al suo collega Peppone lì al suo fianco:

“Io ti devo salutare, però il mio non è un saluto è un arrivederci perchè è bene dirlo…Tu prenderai il mio testimone…Sarai conduttore di Camper questa estate…”

Ancora non è dato sapere quando ci sarà il cambio della guardia, però adesso è ufficiale che ci sarà nei prossimi giorni.

Camper, inizio puntata complicato per il conduttore

In attesa di questo cambio della guardia alla conduzione del programma del mezzogiorno dell’ammiraglia Rai si segnala che questo è stato un inizio puntata particolarmente complicato per Marcello Masi, il quale andrà presto in pensione, come ha rivelato lui stesso recentemente. Cos’è successo? Il conduttore di Rai Uno ha cercato di collegarsi con la sua inviata enogastronomica, Monica Caradonna, ma senza successo. Difatti c’è stato un problema tecnico per cui né il presentatore né tantomeno il pubblico a casa sono riusciti a sentire ciò che stava dicendo:

“Non ti sento…Non ti sento Monica…Pronto? Niente…Stai in mezzo alla campagna e forse il segnale non è così forte…”

Motivo per cui Masi è stato costretto a mettere una pezza e mandare un servizio: “Rimaniamo in Puglia e andiamo a conoscere un borgo bellissimo…”