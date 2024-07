Siria e Matteo sul loro percorso a Temptation Island: “Ci siamo guardati dentro”

Temptation Island: la coppia ha fatto il bilancio del loro percorso

La coppia composta da Matteo e Siria è uscita indenne dal percorso nei sentimenti nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. Difatti nel falò di confronto lui ha promesso che sarebbe cambiato e lei ha deciso di dargli una seconda chance. E a distanza di un mese dalla fine del programma le cose tra i due stanno andando a gonfie vele, come hanno ammesso loro stessi ai microfoni di Witty Tv. Si segnala che in queste ultime ore i due sono tornati sui social per fare un bilancio di questo percorso, asserendo senza indugio alcuno che si sono guardati entrambi dentro per capire come dare una svolta alla loro storia:

“Parlando del nostro percorso vogliamo dire due semplici parole…Ci siamo guardati dentro riuscendo a tirare fuori tutte le nostre emozioni, chiuse a chiave in un cassetto e lasciate a casa…”

Siria innamorata follemente del suo compagno: “Sei il senso di ogni cosa”

Il percorso nei sentimenti a Temptation Island ha fatto davvero bene alla ragazza toscana. Il motivo? Nelle settimane passate nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha capito chiaramente che Matteo è l’uomo della sua vita, tanto che in queste ore sui social gli ha dedicato parole dolcissime: “Sei il seno di ogni cosa…” La ragazza ha poi dichiarato che questo è solo l’inizio di una bella favola: “L’inizio di una fiaba…” Insomma i due sembrano essere più innamorati che mai. Si ricorda che presto i due andranno a fare ben due viaggi insieme: uno in Sicilia e l’altro a Vienna.

La tentatrice di Lino è finita nel mirino dell’ex partecipante del reality show delle tentazioni

Siria in queste ultime ore è stata particolarmente presente sui social. E infatti dopo aver parlato della sia storia d’amore con Matteo e fatto il bilancio del percorso nei sentimenti a Temptation Island ha colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciata velenosa a Maika, la tentatrice di Lino. Cosa ha detto? Nelle sue storie sul social fotografico ha pubblicato un’immagine di una pizza in cui raffigura Totò con tanto di tag ad Alessia, l’ex fidanzata di Lino. In molti hanno pensato a una frecciata nemmeno troppo velata per il semplice fatto che a Temptation quest’ultima ha spesso e volentieri dato il soprannome di Totò alla tentatrice. Gesto questo che ha fatto capire quanto Siria abbia tanto legato con l’ex di Lino.