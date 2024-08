Imma Tataranni 4, inizio delle riprese: rivelato il tradimento con Calogiuri?

In partenza le riprese di Imma Tataranni 4: la conferma in una foto

Stanno per iniziare le riprese della quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Vanessa Scalera infatti è stata immortalata con tanto di chioma rossa dalla pagina Instagram ispirata alla serie, immatatarannioncesaid, come visibile in basso. A confermare che la nuova stagione della serie tv è ai blocchi di partenza anche il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui si specifica che il set si aprirà a Roma, in cui sono stati ricostruiti tutti gli interni della Procura, per poi spostarsi in Basilicata a Matera. Insomma, tutto è pronto per le nuove puntate della serie tv che, nella scorsa stagione televisiva, ha confermato il successo d’ascolti e ora è pronta a tornare nel prime time di Rai1, probabilmente nel 2025 tra la primavera e l’autunno.



Si apre con un colpo di scena per Vanessa Scalera la nuova stagione della serie tv: le ultime anticipazioni

La terza stagione di Imma Tataranni si era chiusa con il tradimento rivelato di Pietro, che aveva visto morire sotto i suoi occhi la sua amante, Sara, e la passione scoppiata tra il personaggio interpretato da Vanessa Scalera e Alessio Lapice. Dopo essere uscito dal coma, Calogiuri ha preso in mano la sua vita, deciso a scoprire chi gli ha attentato alla sua incolumità e a prendersi la donna che ha sempre amato. Oltre al bacio tra i due colleghi non si sa se ci sia stato dell’altro, ma non è escluso che Imma possa rivelare la verità al marito proprio nelle battute iniziali della quarta stagione. La confessione del tradimento potrebbe così mettere fine definitivamente a un rapporto già profondamente segnato. Intanto tutto è pronto per l’inizio delle riprese, compresa la capigliatura rossa della protagonista, come segnalato dalla foto postata dalla pagina Instagram immatatarannionesaid, visibile in basso.



Ci sarà un nuovo amore per Imma Tataranni nella quarta stagione della serie tv? Lo spoiler

A quanto pare la crisi tra Pietro e Imma avrà delle ripercussioni anche sulla figlia della coppia, Valentina rischierà di vacillare vivendo tutte le altalene sentimentali dei genitori. Ma non è tutto! Contesa tra Pietro e Calogiuri, la magistrata potrebbe optare per una terza via. A quanto pare infatti nella nuova stagione potrebbe esserci un altro corteggiatore per il sostituto procuratore di Matera. Il nuovo arrivato avrà la meglio? È il caso di dire: tra i due litiganti il terzo gode.