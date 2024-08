Oroscopo Paolo Fox della fine del mese, 31 agosto: le previsioni di oggi

Oroscopo della fine del mese per i primi segni dello zodiaco

Vediamo che cosa succederà verso la fine di questo agosto con le previsioni di Paolo Fox tratte dal suo Stellare partendo dall’Ariete che deve gestire con molta più prudenza l’amore. Se devono parlare con una persona con cui hanno discusso è meglio raggiungere un chiarimento al più presto. Sarà ripreso in autunno un progetto iniziato di recente. È probabile che il Toro metta alla porta un ex. È importante contare su relazioni stabili. C’è la determinazione sul lavoro di sempre per i Gemelli. Potranno ammagliare qualcuno. Periodo più semplice rispetto agli inizi di agosto. Potrebbero essere chiamati a svolgere una nuova mansione i lavoratori dipendenti. Una storia d’amore può nascere improvvisamente nel segno del Cancro. Possono fare qualcosa di importante. Ma arrivano nuove occasioni per quanto riguarda il lavoro.

Le previsioni del 31 agosto per Leone, Vergine e gli altri segni

Si prosegue con l’oroscopo di oggi partendo dal Leone che ha solo la Luna nel segno. Devono parlare chiaro. Potrebbero perdere le staffe per motivi banali. Oggi le persone che lavorano a contatto con il pubblico dovranno essere più pazienti del solito. Stelle favorevoli per la Vergine anche se i rapporti continuano ad essere un po’ complicati. Chi vive una storia d’amore non deve tenere nulla. In questi giorni potrebbe arrivare una buona notizia per quanto riguarda il lavoro. Settembre si preannuncia un mese interessante per l’amore della Bilancia. Ci si avvicina un periodo migliore. È possibile che non possano più contare sull’appoggio di una persona cara. Luna in opposizione per quanto riguarda lo Scorpione. Non devono buttarsi giù se non hanno scalato troppe montagne. Questo periodo hanno la tendenza a scontrarsi con tante persone diverse.

Paolo Fox svela cosa succederà oggi a Sagittario, Capricorno e gli altri segni

Infine vediamo l’oroscopo della fine del mese, 31 agosto, per il Sagittario che in questo momento non è il massimo con l’amore. Possono però contare sul favore di Luna, Mercurio e Venere. Se lavorano per far partire progetti non devono fermarsi proprio adesso. L’amore va in secondo piano per il Capricorno dato che ci sono delle situazioni di lavoro e di economia da affrontare. Pazienza con un ex. Non amano cambiare lavoro, ma devono fare un piccolo sforzo. Massima disponibilità per l’Acquario. Giornata però da prendere con le pinze per quanto riguarda il settore professionale. Venere non più in opposizione per i Pesci infatti capiscono quello che desiderano. Ci sono delle discussioni per colpa dei familiari. Gli artigiani pensano al cambiamento da effettuare nel mese di settembre.