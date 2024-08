Un posto al sole, puntate speciali dal 12 al 23 agosto: anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole dal 12 al 23 agosto: Rosa in portineria

Venerdì 9 agosto andrà in onda l’ultima puntata inedita di Un posto al sole. Da lunedì 12 agosto a venerdì 23 i fan della soap di Rai3 non rimarranno soli ma potranno guardare degli episodi speciali in cui Rosa Picariello (Daniela Ioia) ripercorrerà gli eventi più importanti della stagione. Come si vedrà nell’episodio di venerdì 9 quasi tutti gli abitanti di Palazzo Palladini partiranno per le vacanze: Giulia partirà con Luca, Niko con Jimmy, Valeria e la nipotina, Renato andrà in Sicilia a trovare Franco, Angela e Bianca, Nunzio passerà qualche giorno fuori con Diana, Raffaele raggiungerà Ornella e Patrizio a Barcellona. Rosa prenderà il suo posto in portineria. Con lei rimarrà a Napoli il figlio Manuel. La Picariello ritroverà sulla sua strada Marika dopo la lite avuta a Baia Gialla a causa di Sergio. Anche Rossella rimarrà a casa, continuerà a lavorare in ospedale. Ferri non se la sentirà di partire, sarà impegnato a portare avanti il suo piano per screditare Ida in attesa della conclusione del processo per l’affidamento del piccolo Tommaso. Ogni tanto ci saranno le incursioni del postino Pino che inizierà a corteggiare Rosa. Arriverà un nuovo amore per la Picariello dopo Damiano?

Upas, anticipazioni episodi speciali: quali eventi ripercorrerà Rosa

Nella puntata di lunedì 12 agosto Rosa ripercorrerà con i telepettatori di Rai3 l’intricata vicenda di Ferri, Marina, Tommaso e Ida. Martedì 13 la Picariello ci racconterà della crisi matrimoniale tra Guido e Mariella scatenata dall’arrivo di Claudia per cui il vigile ha preso una bella sbandata. Mercoledì 14 Rosa parlerà di sé, della storia finita con Damiano, della separazione tra Viola ed Eugenio e della relazione tra la Bruni e Renda. Giovedì 15, giorno di ferragosto, Upas non andrà in onda. Venerdì 16 agosto Rosa e Marika parleranno di Diana e dell’incidente di cui è rimasta vittima a causa di Flavio Bianchi.

Anticipazioni Un posto al sole: dal 26 agosto le puntate inedite

Le puntate inedite di Un posto al sole di questa settimana dal 5 al 9 agosto (QUI le anticipazioni) promettono di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Samuel farà una scoperta sconvolgente su Micaela. Ferri e Magdalena, la zia di Ida, continueranno a tramare per screditarla agli occhi del giudice. Alberto metterà in atto la sua vendetta contro Sabbiese. Si rivolgerà al boss Torrente e gli rivelerà l’indirizzo del luogo protetto in cui ora abitano Clara, Federico ed Eduardo. Cosa succederà? L’appuntamento con le puntate inedite di Un posto al sole è per lunedì 26 agosto alle 20:45 su Rai3.