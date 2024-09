Affari Tuoi: Addolorata chiede e riceve dal dottore 40.000€ ma ne aveva 75.000

La concorrente del Molise protagonista stasera

E’ toccato ad Addolorata, concorrente del Molise, giocare nella puntata di Affari Tuoi che Stefano De Martino ha condotto su Rai1 nell’access primetime di oggi, mercoledì 25 settembre 2024. Affiancata dal fratello, Addolorata ha avuto una partita abbastanza positiva in tutta la prima parte, avendo portato allo step finale tre pacchi azzurri e tre rossi. Poco dopo, la situazione è rimasta di parità: due pacchi azzurri e due rossi, questi ultimi da 5.000 e da 75.000€, quindi un pacco alto e un piccolissimo ‘paracadute’. Via, con la chiamata successiva, un pacco azzurro, nel quale c’erano 5€, motivo per il quale si è quasi gridato ai soldi sicuri, essendo rimasto un solo pacco azzurro in gioco.

Addolorata del Molise punta ai 75.000€

Quando nel gioco si è verificata la situazione descritta nel paragrafo precedente, Stefano De Martino ha chiesto alla concorrente del Molise cosa si aspettava, e lei ha risposto ironicamente “Mi aspetto di tutto”. E’ quindi apparsa la grafica con quello che è stato il percorso di Addolorata: quando il dottore si è fatto vivo per la prima volta, le ha chiesto di scegliere tra un cambio e un’offerta; sono poi seguite ben cinque offerte: le prime due da 20.000€, la terza da 25.000€, la quarta da 30.000 e la quinta da 11.000€. A questo punto, il dottore le ha offerto nuovamente la possibilità di cambiare il pacco, ma Addolorata ha rifiutato senza pensarci troppo. E chiamando l’ultimo pacco, la concorrente e il fratello hanno eliminato dal gioco i 500€, quindi l’unico pacco azzurro rimasto, motivo per il quale si è finalmente gridato ai soldi sicuri e la tensione si è allentata.

5€ o 75.000€ per la concorrente del Molise?

Facendosi vivo per l’ultima volta, il dottore ha chiesto ad Addolorata del Molise di indicargli una cifra per lasciare il gioco, e la sua richiesta è stata di 40.000€, cifra vicina a quella vinta ieri sera dal concorrente di turno, che ha portato a casa 50.000€. A sorpresa, il dottore ha accettato di darle i 40.000€, dunque la partita, come prevede il regolamento in caso di accettazione da parte del dottore della richiesta del concorrente, è terminata. E, come c’era da aspettarsi, nel pacco la concorrente del Molise e il fratello avevano 75.000€…