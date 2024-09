Affari Tuoi: Domingo e il compagno vanno fino in fondo e vincono 75.000€

La Lombardia protagonista del gioco stasera

E’ stato Domingo, concorrente della Lombardia, il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 nell’access primetime di oggi, martedì 17 settembre 2024. Affiancato dal compagno, il concorrente lombardo, proveniente da Milano, ha avuto una partita fatta di alti e bassi, arrivando alla fase finale con un pacco azzurro e uno rosso, rispettivamente da 5€ e da 75.000€. Poco prima, quando i pacchi azzurri erano ancora due, il dottore gli ha offerto 18.000€ ma, dopo aver riflettuto assieme al compagno, Domingo ha rifiutato. Perso, così, un pacco azzurro, quando si è trovato nella situazione appena descritta, il concorrente della Lombardia si è visto fare dal dottore una nuova offerta, questa volta un po’ più alta della precedente, esattamente di 28.000€.

Domingo rifiuta l’offerta e va fino in fondo



“Siamo venuto qui senza niente, mal che vada andiamo via senza niente” ha detto il concorrente di Affari Tuoi dopo aver riflettuto per qualche minuto sull’ultima offerta del dottore, che ha così deciso di rifiutare. E’ giunto quindi il momento di scoprire se la fortuna è stata o meno dalla sua parte: Stefano De Martino ha dunque lanciato la pubblicità e pochi secondi dopo, finalmente l’apertura del pacco. “Domingo e Fabio stanno insieme da tre anni e mezzo. Domingo ha giocato qui ad Affari Tuoi per quattordici puntate” ha riepilogato Stefano De Martino prima dell’apertura del pacco, nel quale Domingo e il compagno hanno trovato… 75.000€! Finale in grande festa, quindi, con il concorrente che ha letteralmente fatto i salti di gioia, abbracciando poi il compagno, tra lacrime di commozione e applausi del pubblico presente in studio che si è alzato.

Anche ieri sera la puntata è stata fortunata

E’ andata ancora meglio ieri sera alla concorrente che ha giocato, Liliana, rappresentante della regione Campania: affiancata dalla sorella, Liliana ha avuto il coraggio di andare fino in fondo rifiutando tutte le offerte del dottore e portando a casa 100.000€. Al di là del gioco, Stefano De Martino in questi giorni è tornato a parlare di questa sua nuova esperienza televisiva, rivelando di aver studiato per pesi per prepararsi alla conduzione.