Affari Tuoi: Liliana e la sorella vanno fino in fondo e vincono 100.000€!

Liliana dalla Campania protagonista del gioco stasera

E’ stata Liliana, concorrente della Campania, proveniente da Ercolano, in provincia di Napoli, la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 nell’access primetime di oggi, lunedì 16 settembre 2024, come sempre a partire dalle 20.40 circa su Rai1, subito dopo l’edizione del telegiornale delle 20.00 e Cinque Minuti di Bruno Vespa. Affiancata dalla sorella Elisabetta, Liliana ha avuto una partita abbastanza positiva, arrivando alla fase finale con un solo pacco azzurro e tre pacchi rossi, il più alto dei quali da 100.000€, situazione rimasta analoga dopo il tiro successivo, anche se questo ha visto uscire un pacco rosso. Liliana si è trovata così con un pacco azzurro e due rossi: di questi ultimi uno da 50.000 e l’altro da 100.000€



La concorrente della Campania punta ai 100.000€

Arrivata alla fase del gioco descritta nel paragrafo precedente, Liliana dalla Campania si è vista offrire dal dottore 40.000€: un assegno importante, per il quale le due sorelle hanno riflettuto per diversi minuti, fino ad arrivare a decidere di rifiutare. “Ormai me la gioco e vado fino in fondo” ha detto infatti la concorrente, mandando così la sorella Elisabetta a tritare l’assegno e chiamando poi il pacco successivo, che era quello da 50.000€. E il dottore, facendosi vivo con Stefano De Martino, ha chiesto alla concorrente di indicargli una cifra per lasciare il gioco: la richiesta di Liliana è stata così di 50.000€. “Voglio essere parsimoniosa” ha detto la concorrente, ma il dottore ha rilanciato con un’altra offerta, pari a poco più della metà della cifra chiesta da Liliana, ossia 27.000€. Anche su questa offerta le due sorelle hanno riflettuto per qualche inuto, fino a rifiutare, puntando così direttamente ai 100.000€.

Liliana e la sorella vincono 100.000€!

20€ o 100.000€? Per la concorrente della Campania, dopo qualche secondo di pubblicità, è arrivato il momento di aprire il pacco, il numero 4 (l’altro era il numero 17 dell’Umbria): e nel pacco numero 4 Liliana ed Elisabetta hanno trovato… 100.000€! Finale in festa, quindi, con le due sorelle che si sono abbracciate in lacrime per la commozione, abbracciando poi anche Stefano De Martino, e il pubblico che si è alzato facendo lunghissimi applausi. Non è andata altrettanto bene ieri sera, invece, al concorrente del Molise, Giuseppe da Frosolone, andato via senza niente.