Affari Tuoi: Giuseppe da Frosolone va via senza niente, male la regione fortunata

Giuseppe da Frosolone protagonista del gioco questa sera

E’ toccato al concorrente del Molise, Giuseppe da Frosolone, proveniente dalla provincia di Isernia, giocare nella puntata di Affari Tuoi che Stefano De Martino ha condotto su Rai1 nell’access primetime di oggi, domenica 15 settembre 2024. Affiancato dalla moglie Stefania, Giuseppe non ha avuto una partita fortunatissima, arrivando allo step finale con due pacchi azzurri e un solo pacco rosso, neppure alto, essendo quello da 10.000€. E in una situazione del genere, il dottore non poteva che fargli un’offerta bassissima, che è stata di soli 3.000€, offerta che Giuseppe ha ovviamente rifiutato.

Dritto alla regione fortunata Giuseppe del Molise

Alla fine Giuseppe da Frosolone ha scoperto che nel suo pacco aveva solo 1€, ma prima di aprirlo ha annunciato di voler giocare alla regione fortunata, per tentare così il tutto per tutto: come i telespettatori sanno, infatti, se la regione fortunata la si indovina al primo colpo, la somma in palio è di 100.000€, mentre al secondo tentativo vi sono in palio 50.000€. Nell’edizione di Affari Tuoi iniziata la settimana scorsa una sola volta, ancora, si è giocato con la regione fortunata, senza però esito positivo. Prima scelta, di Giuseppe e Stefania, la regione Puglia. Purtroppo, però, la Puglia si è rivelata non essere la regione vincente. Stefano De Martino ha così eliminato altre nove regioni, e per Giuseppe e Stefania è arrivato il momento della seconda ed ultima chance: tra le dieci regioni rimaste, hanno così scelto l’Umbria.

Andati via a mani vuote Giuseppe e Stefania

Niente da fare: la regione fortunata non era l’Umbria ma il Piemonte. La puntata si è chiusa così senza festeggiamenti, con il padrone di casa Stefano De Martino che ha abbracciato Giuseppe, presente fin dalla scorsa edizione, non a caso durante il gioco ha mandato un saluto ad Amadeus. Peccato, perchè domani Giuseppe e Stefania festeggeranno due anni di matrimonio e sarà anche il compleanno di Stefania, quindi andare via con una bella somma sarebbe stato un grande regalo per entrambi. E’ andata decisamente meglio ieri sera al concorrente del Trentino Alto Adige, Vanio, il quale, intuendo che nel pacco non aveva nulla, ha accettato un’offerta di 30.000€, pur rischiando di aprire il pacco e trovare 100.000€: fortunatamente, però, i 100.000€ si è scoperto poi che erano nell’altro pacco.