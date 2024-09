Affari Tuoi, serata magica: Ornella e Giuseppe dalla Sicilia vincono 300.000€!

La Sicilia protagonista del gioco stasera

E’ stata Ornella, concorrente della Sicilia, la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 questa sera, giovedì 26 settembre 2024. Proveniente da Palermo, Ornella è stata affiancata dal compagno, rivelando di lavorare nel team direzionale di un albergo, mentre il compagno è un membro della guardia costiera. Ornella è inoltre mamma di due bambine, la più grande delle quali, di circa dieci anni, l’ha convinta a partecipare ad Affari Tuoi, dove la fortuna è stata decisamente dalla sua parte, essendo arrivata allo step finale con una sfilza di pacchi rossi e con un solo pacco azzurro.

Ornella e Giuseppe arrivati quasi alla fine con i 300.000€

Quando di pacchi in gioco ne sono rimasti quattro, la concorrente della Sicilia e il compagno si sono visti chiedere dal dottore una cifra da indicargli per lasciare il gioco, e la loro richiesta è stata di 150.000€ (i pacchi in gioco erano da 5€, da 10.000€, da 200.000€ e da 300.000€, quindi i due pacchi in assoluto più alti, un piccolo ‘paracadute’ e un solo pacco negativo). L’offerta fatta loro dal dottore, però, è stata molto più bassa di 150.000€, precisamente di 64.000€ (ieri sera, a sorpresa, alla concorrente del Molise il dottore ha invece dato la somma da lei richiesta, facendole così chiudere il gioco). L’offerta di 64.000€ è stata subito rifiutata, dunque Ornella e Giuseppe hanno proseguito con un tiro, vedendo uscire il pacco da 10.000€.

Fiato sospeso per la concorrente della Sicilia

Quando il cerchio si è stretto attorno a soli tre pacchi, Ornella e il compagno si sono ritrovati ancora con i temuti 5€ da una parte e i due pacchi rossi più alti, come suddetto quello da 200.000 e quello da 300.000€ dall’altra, e l’offerta del dottore a questo step del gioco è stata di 90.000€. Offerta rifiutata, con Ornella che ha giustamente detto: “Dovendo fare un solo tiro, mal che vada perdiamo i 300.000€ ma rimangono comunque in gioco i 200.000”. E nel pacco chiamato ha trovato… i 5€! Mai come stasera, quindi, si è gridato ai soldi sicuri, essendo rimasti in gioco i due pacchi in assoluto più ricchi! “Offerta più alta della storia di Affari Tuoi” ha detto, poco dopo, Stefano De Martino, scrivendo sul cartellino… 250.000€! Clamorosamente, l’offerta è stata rifiutata. Pochi secondi di pubblicità, e poi l’apertura del pacco, nel quale la concorrente e il compagno hanno scoperto di avere… TRECENTOMILA EURO!