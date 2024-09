Affari Tuoi, sfortunatissime Sarah e la suocera: male anche la regione fortunata

La concorrente dell’Emilia Romagna protagonista stasera

E’ stata Sarah dall’Emilia Romagna la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi che Stefano De Martino ha condotto su Rai1 nell’access primetime di oggi, sabato 21 settembre 2024. Affiancata dalla suocera Palmina, Sarah ha svelato di essere sposata da molti anni con Loris (appunto il figlio della signora Palmina), rimasto però a casa. “Ho perso mia mamma quando avevo 25 anni perciò Palmina è stata per me una seconda madre. Nei momenti particolari della mia vita, come il matrimonio e la gravidanza, mi sono sempre rivolta a lei per avere aiuto” ha confessato la concorrente all’inizio della trasmissione, e la signora Palmina ha ammesso: “Per me lei è come una figlia, anzi più di una figlia”.

Palmina e Stefano De Martino… conterranei!

Pur provenendo dall’Emilia Romagna, la suocera della concorrente non ha nascosto la sua cadenza napoletana, subito notata da Stefano De Martino, il quale ha svelato che la signora Palmina è originaria di Secondigliano, noto quartiere di Napoli. “Quando mi sono trasferita in Emilia Romagna mi facevo chiamare Palmina, ma mi hanno suggerito di essere semplicemente Mina” ha rivelato la signora. Andando al gioco, invece, le due sono partite con il pacco numero 17, che la sorte ha affidato a Sarah nell’anteprima di Affari Tuoi, ma prima della metà della trasmissione hanno accettato il cambio scegliendo di proseguire con il numero 7. Alla fase finale del gioco sono arrivate con tre pacchi azzurri e tre rossi, questi ultimi da 15.000, da 30.000 e da 75.000€, una situazione analoga a quella di ieri sera, che ha poi visto la concorrente di turno andare via, però, con il pacco rosso più basso, quindi quello da 15.000€.

Sarah sceglie di andare alla regione fortunata

E’ finita male per la concorrente dell’Emilia Romagna e la suocera, dopo qualche tiro rimaste con soli tre pacchi azzurri, motivo per il quale non hanno avuto altra scelta che andare alla regione fortunata. Prima regione scelta, proprio l’Emilia Romagna, che però si è rivelata errata: sfumata, così, la possibilità di portare a casa 100.000€. Sarah e la suocera hanno così ripiegato, come seconda ed ultima possibilità, per cercare di portare via 50.000€, sulla Puglia. Purtroppo, però, la regione che le avrebbe fatte vincere era la Sardegna…