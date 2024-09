Ascolti 10 settembre: Temptation Island parte subito forte, male Rai Uno

Temptation Island vince la serata con ottimi ascolti: i dati

Ieri sera è tornato Filippo Bisciglia alla guida della nuova edizione del reality show delle tentazioni a distanza di poco più di un mese dall’ultima terminata a fine luglio. E nella prima puntata ne sono già successe di tutti i colori. Difatti i fidanzati non si sono risparmiati flirtando con le single e gettando così nella disperazione più totale le compagne. Ma come è andata questa prima puntata del reality condotto da Bisciglia? Decisamente bene. Difatti lo show di Canale 5 è stato seguito mediamente da 3 milioni e 362 mila spettatori a casa con uno share pari al 23.9%.

La serie tv I Leoni di Sicilia non va oltre il 15% di share

Gli ascolti raggiunti da Temptation Island ovviamente hanno fatto vincere la serata all’ammiraglia Mediaset lasciando le briciole alla diretta concorrenza che ieri sera ha trasmesso la prima puntata della fiction prodotta da Disney Plus, I Leoni di Sicilia. Andando nel dettaglio la serie televisiva andata in onda su Rai Uno ha appassionato 2 milioni e 548 mila telespettatori con uno share del 15.2%. Ascolti sicuramente bassi, soprattutto se si fa presente che ha anche potuto contare sul forte traino di Affari Tuoi di Stefano De Martino (anche la puntata di ieri del game show ha conquistato 4 milioni e 464 mila spettatori a casa con il 22.7% di share, mentre Paperissima Sprint si è fermata al 14.8%).

Ascolti altre reti: ottimo risultato per Bianca Berlinguer

La serata di ieri non è stata certo caratterizzata solo dalla sfida tra I Leoni di Sicilia e Temptation Island, nella cui prima puntata una fidanzata ha già chiesto il falò di confronto che i telespettatori avranno modo di vedere settimana prossima. Difatti si segnala che su Rete 4 è andata in onda l’attesa puntata di E’ sempre Cartabianca, visto che in base alle anticipazioni ci sarebbe dovuta essere Maria Rosa Boccia, ma alla fine la sua ospitata è saltata per una serie di motivi. Nonostante l’assenza improvvisa di quest’ultima la Berlinguer ha fatto il pieno di ascolti con poco più di 1 milione di spettatori a casa con uno share pari al 7.6%. Rai Due con la nuova edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si è invece fermata a 881 mila telespettatori con il 5.4% di share, riuscendo a perdere la sfida contro il diretto competitor rappresentato da Italia 1 con il lungometraggio in replica I mercenari 2 (1 milione e 58 mila spettatori con 5.8% di share). Si segnala anche il buonissimo risultato registrato da Tv8 con il film Bohemian Rhapsody (593 mila telespettatori con il 3.7% di share).