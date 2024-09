Brennero fiction Rai 1: trama, cast, quante puntate sono, dove è stato girato

Trama della fiction Brennero

Al via da stasera, lunedì 16 settembre, la nuova fiction di Rai 1. Vediamo la trama. La Pm Eva, interpretata da Elena Radonicich, e l’ispettore Paolo Costa da Matteo Martari, collaborano per catturare il Mostro di Bolzano, un pericoloso serial killer. Attraverso le indagini si riaprono vecchie ferite del passato ma vengono svelati anche segreti. E ancora, una città ma due culture differenti, quella italiana e quella tedesca, tra incontri e scontri. Il genere della fiction è il thriller ma fondamentale è anche il tema del pregiudizio. Nella serie si vedrà la dualità linguistica e culturale di Bolzano dove perfino i cartelli stradali sono scritti in tedesco. Alcune persone non capiscono quando chiedi un’informazione e se si vuole accedere ad una carica pubblica serve addirittura passare un esame in lingua tedesca. Il modo stesso di vivere dei cittadini appare spaccato in due.

Il cast di Brennero

Oltre a Matteo Martari ed Elena Radonicich nei panni dei due protagonisti molti altri sono gli attori che fanno parte del cast. C’è Lavinia Longhi (Il Cladenstino, La porta rossa) che interpreta Michela Rossi mentre Paolo Briguglia (attualmente ne I leoni di Sicilia e I fratelli Corsaro) è invece il Mostro di Bolzano, ovvero il cattivo della serie. Completano il cast: Richard Sammel, Luka Zunic, Sinead Thornill, Giovanni Carta, Anita Zagaria, Katja Lechthaler e Lia Greco. Le puntate della serie sono in totale quattro che, salvo cambi improvvisi di palinsesto, andranno in onda ogni lunedì per quattro settimane. Gli episodi totali sono invece otto da cinquanta minuti ciascuno che la rete ha deciso di suddividere in due per puntata. Il gran finale di stagione è previsto per lunedì 7 ottobre.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction

Il regista della fiction Brennero è Davide Marengo che ha diretto dal primo al quinto episodio mentre dal sesto all’ottavo è subentrato Giuseppe Bonito. Il soggetto di serie è di Giulio Calvani, Carlo Mazzotta, Daniele Rielli e Andrea Valagussa. Le sceneggiature sono di Mazzotta e Valagussa. La fiction è prodotta da Rosario Rinaldo e Maddalena Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Rai Fiction e con Film Commission Sudtirol. Mentre Matteo Martari ha presentato il suo personaggio, Paolo Costa, per quanto riguarda le riprese queste ultime si sono svolte tra l’inverno e l’estate del 2022 a Bolzano, in Trentino Alto Adige, dove il racconto è anche ambientato.