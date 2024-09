Chissà chi è, rischiano di rompere il pulsante. Amadeus: “Deve durare un anno”

La coppia di concorrenti rischia di rompere il pulsante

Finalmente il preserale televisivo acquista un senso con il debutto di Amadeus sul Nove con il programma Chissà chi è (praticamente Soliti Ignoti): uno studio rinnovato, dai colori caldi, un ottimo audio e soprattutto lui, Amadeus, che è stato per cinque anni il Re Mida degli ascolti Rai con un record di share per i suoi Festival di Sanremo, Soliti Ignoti e soprattutto Affari Tuoi, che ora è finito nelle mani di Stefano De Martino. Le concorrenti della Puglia, due consuocere, si sono dimostrate subito energiche tanto che hanno rischiato per ben due volte di rompere il pulsante che si usa per confermare l’identità.

Amadeus le rimprovera: “Deve durare un anno”

Quindi l’energia delle due concorrenti di Chissà chi è è stata talmente trascinante che hanno rischiato di rompere il pulsante. Ovviamente Amadeus – da grande conduttore quale è – non si è lasciato sfuggire il momento e ha subito giocato con loro: “Lo rompete! Guardate che deve durare un anno”. Nel corso della prima puntata c’è stato un ospite vip tra le identità misteriose ovvero Lillo che ha presentato la seconda stagione di Sono Lillo (visibile su Prime Video) e poi ha fatto anche una incursione Ilenia Pastorelli che condurrà appunto con Amadeus (che ha fatto una scommessa con se stesso) Suzuki Music Party alle ore 21.30 sempre su Nove.

La Rai cerca di disturbare Chissà chi è

Tecniche ridicole di un’azienda che ha una paura tremenda che Amadeus possa impensierirli ora che è sul Nove con Chissà chi è? Ai telespettatori l’ardua sentenza, che potranno scegliere tra Affari Tuoi con Stefano De Martino o quello che era Soliti Ignoti. Ma cos’è successo su Rai1 proprio stasera? C’è stato un non-annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo: in pratica ha detto – davvero incredibile – che ci saranno 24 big che canteranno canzoni. In più ha detto che per quanto riguarda le Nuove Proposte “faremo un talent parallelo. Cinque serate su Rai2 e vi dirò poi chi le condurrà”.