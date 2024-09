I leoni di Sicilia, 1^ puntata: riassunto, streaming e dove vedere la replica

Streaming e replica I leoni di Sicilia

È andata in onda ieri sera la prima puntata della nuova serie tv di Rai1 con protagonisti Miriam leone e Michele Riondino. I telespettatori di Rai1 hanno conosciuto la famiglia Florio che dalla Calabria hanno raggiunto la Sicilia per mettere le basi del loro impero. Prima di leggere il riassunto della 1^ puntata ecco dove vedere la replica e seguire lo streaming. Su Raiplay infatti è possibile seguire la puntata in tempo reale e trovare caricati anche i primi due episodi, per poterli vedere in differita. Al momento non sono previste in palinsesto le repliche della fiction che potrebbero essere comunque inserite in seguito.



Nuova serie tv di Rai1: riassunto prima puntata

Nella prima puntata della fiction I leoni di Sicilia, i fratelli Paolo e Ignazio Florio hanno deciso di lasciare la Calabria per trovare fortuna in Sicilia. Paolo ha portato con sé il figlio Vincenzo (Michele Riondino) e la moglie Giuseppina, che non riesce a dimenticare la sua Bagnara. La donna è segretamente innamorata di Ignazio, che la ricambia, ma non ha il coraggio di cambiare vita. Mentre Paolo è pronto a fare un salto di qualità, comprando un negozio più grande, Giuseppina resta incinta e medita di abortire. Paolo lo scopre e va su tutte le furie, picchiandola e facendole perdere il bambino, che aveva deciso di tenere. Nel frattempo nella prima puntata della serie tv la salute di Paolo peggiora e l’uomo muore precocemente a soli 35 anni, facendo promettere al fratello di prendersi cura della sua famiglia.

Cosa è successo nella 1^ puntata: riassunto della serie I leoni di Sicilia

Vincenzo, ormai uscito dall’adolescenza, diventa socio della drogheria con lo zio e si innamora della baronessa Isabella. La relazione però è ostacolata dalla famiglia della ragazza che non accetta le umili origini dei Florio e umilia il ragazzo. Vincenzo decide così di partire per l’Inghilterra e in tre mesi la sua mente imprenditoriale si attiva. Pronto a investire nello zolfo, propone allo zio anche di acquistare una macchina a vapore per la lavorazione delle spezie. Nel frattempo nella 1^ puntata, finalmente Ignazio e Giuseppina si lasciano andare alla passione, quando però il nipote lo scopre interrompe il legame con la cognata. Intanto Vincenzo compra la macchina a vapore, all’insaputa dello zio, che viene a mancare tempo dopo a seguito di un infarto. Gli anni passano e a Palermo arriva Giulia, che incanta subito Florio. L’appuntamento con la seconda puntata della serie tv è per martedì 17 settembre, Giulia Portalupi (Miriam Leone) resterà incinta di Vincenzo, ma le conseguenze per lei saranno gravi.