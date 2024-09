I leoni di Sicilia, anticipazioni 2^ puntata: Giulia incinta, Vincenzo la lascia

I leoni di Sicilia: le anticipazioni della prossima puntata

Andrà in onda martedì prossimo, 17 settembre, la seconda puntata della nuova fiction di Rai1, I leoni di Sicilia, partita la scorsa settimana e pronta a far compagnia ai telespettatori fino all’inizio di ottobre. Tanti i colpi di scena del prossimo episodio che vedrà Vincenzo Florio (Michele Riondino), ormai uomo, alle prese con faccende da adulto. La serie tv, tratta dal libro di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese, terrà i telespettatori con il fiato sospeso, la relazione tra il protagonista e Giulia Portalupi (Miriam Leone) subirà infatti un brutto contraccolpo. Il cuore verrà messo da parte da Vincenzo che sarà ossessionato dalla voglia di entrare a far parte dell’aristocrazia per essere finalmente considerato degno dell’alta società. Di seguito nel dettaglio tutte le anticipazioni sulla trama della prossima puntata.



Trama completa della seconda puntata della serie tv di Rai1

Le anticipazioni della puntata del 17 settembre della fiction I leoni di Sicilia svelano che Vincenzo sarà vicino ai 30 anni e sarà diventato nel frattempo uno degli uomini più potenti e ricchi della Sicilia, grazie al suo intuito nello sviluppo dell’attività di famiglia. Nonostante ciò, le sue origini borghesi continueranno a danneggiarlo a livello sociale per questo la madre gli consiglierà di prendere in moglie una donna appartenente all’aristocrazia siciliana. Giuseppina però non farà i conti con l’amore che il figlio inizierà a provare per Giulia Portalupi, le figlia di un commerciante di Milano.

Anticipazioni I leoni di Sicilia: Giulia pronta a lasciare Palermo

Nella seconda puntata della fiction di Rai1, Giulia e Vincenzo inizieranno una relazione immorale, scardinando i canoni dell’epoca, lasciandosi trasportare dalla passione e dai sentimenti. La ragazza resterà incinta e Vincenzo deciderà di lasciarla, ossessionato dallo status sociale e intenzionato a sposare soltanto una donna di nobili origini. Per evitare lo scandalo nella società dell’ottocento che non accetta l’amore al di fuori del matrimonio, i genitori del personaggio interpretato da Miriam Leone, decideranno di mandarla a Genova dalla zia. Il destino però tratterrà la ragazza a Palermo: la nave per la Liguria infatti non verrà fatta partire per via dell’emergenza colera. Giulia resterà a Palermo sotto gli occhi di Vincenzo, che la vedrà portare avanti la gravidanza. L’appuntamento perciò con le altalene emotive di Vincenzo e Giulia e con la prossima puntata della serie tv I leoni di Sicilia è per martedì prossimo, 17 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai1.